إنجاز هام في مسيرة توسع جيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقعت شركة جيديا اتفاقية شراكة استراتيجية مع ماغناتي كمزود لخدمة المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة

ستعمل جيديا كشريك المدفوعات لماغناتي، من أجل الاستفادة من خدمات جيديا العديدة، وكونها حاصلة على الملكية الفكرية لمنصتها، إلى جانب خدمات الدعم والقيمة المضافة (VAS) التي ستخدم التجار في سوق الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جيديا، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن توسيع عملياتها لتشمل الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع ماغناتي، حيث ستقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع وخدمات الدعم والقيمة المضافة المصممة خصيصًا للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في قطاعات البيع بالتجزئة، الأغذية والمشروبات، وتجارة الجملة، والضيافة والرعاية الصحية.

وتوفر شركة جيديا، التي تأسست في المملكة العربية السعودية في عام 2008، أكثر من 700,000 نقطة دفع في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم خدماتها لأكثر من 139,000 تاجر بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الإقليمية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن بعض أبرز اللاعبين في قطاع التجارة الإلكترونية.

وجاء التوسع الأخير لشركة جيديا في الإمارات العربية المتحدة بعد دخولها إلى السوق المصرية في يونيو 2021، وذلك في إطار رؤيتها لتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأولى في فئتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقه على دخول السوق الإماراتية، قال عبد الله فيصل العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيديا": "تمثلت مهمة جيديا منذ أكثر من عقد من الزمان في إعادة صياغة قطاع المدفوعات من خلال تطوير مجموعة من الحلول التي من شأنها جعل المدفوعات أكثر توافرًا وأفضل أسعارًا وسهلة الاستخدام بالنسبة للشركات على اختلاف أحجامها. وشهدت الشركة منذ انطلاقتها، نموًا متسارعًا لتصبح اليوم شركة رائدة في السوق، تستحوذ على حصة سوقية تبلغ أكثر من 75% من نقاط الدفع داخل المملكة العربية السعودية. ويسرني جدًا أن أعلن عن توسعنا في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أهم المراكز الاقتصادية الرقمية في المنطقة، وشريكًا موثوقًا للمملكة".

الشراكة مع ماغناتي

كجزء من خطتها في التوسع، أعلنت جيديا عن دخولها في شراكتها الاستراتيجية مع ماغناتي، باعتبارها شركة رائدة في حلول الدفع في القطاع، ويرتكز نشاطها على تقديم خدمات الدفع مباشرة واصدارها وإدارتها. وتستهدف ماغناتي في خدماتها كل من المنشآت الحكومية والمؤسسية إلى جانب التجار من خلال منصة تقدم حلول ذكية تعطي البينات قيمة مالية بحيث تعتمد على تقنية الجيل الجديد لتخلق تجربة أفضل للعميل وتزيد من فاعلية العملية ككل.

وتمثل هذه الشراكة أول اتفاقية رئيسية لشركة جيديا في سوق الإمارات العربية المتحدة، وستكون جيديا بموجب هذه الشراكة مزود خدمة الدفع لشركة ماغناتي، وذلك لتسريع قبول المدفوعات الرقمية بشكل سلس وترسيخ لمكانتها في دولة الامارات.

وتستفيد هذه الشراكة من الحضور الكبير لشركة جيديا في المنطقة لتتيح لشركة ماغناتي كخطوة تالية توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج الأخرى التي تغطيها جيديا، بحيث يترتب على ذلك دعم خدمات التجارة الالكترونية المقدمة لعملاء ماغناتي وتسريع عجلة التحول الرقمي.

كما سيتمكن عملاء جيديا والتجار من خلال الاتفاقية من الاستفادة من حلول الدفع المخصصة من ماغناتي، وتسمح لهم قبول مجموعة واسعة من قنوات الدفع الرقمية من خلال منصة API واحدة آمنة ومتكاملة لجعل المدفوعات أكثر سهولة ويسرًا وبأسعار معقولة.

وفي إطار تسليط الضوء على شراكتها مع جيديا، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "انطلاقاً من حرصنا على تقديم أفضل قيمة من خلال شراكتنا الاستراتيجية، يسرنا أن نتعاون في هذا السياق مع شريك مميز مثل جيديا، ويساعدنا في تسهيل قبول المدفوعات لعملائنا بربطها مع حلول الدفع من ماغناتي. وتعتبر ماغناتي رائدة في تركيزها على التحول في مجال الدفع الرقمي وذلك من خلال خلق تجارب جديدة، وتشكيل مستقبل يعتمد على تقديم خدمات الدفع كمنصات تتميز بسلاسة الربط والتركيز على القيمة المضافة. وسوف نكون قادرين معًا، بفضل اتساع نطاق شبكة ماغناتي وخبرة جيديا الواسعة في التقنية المالية، على تسخير قدراتنا المشتركة وتعزيز نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا".

ومن جانبه، قال سيليش مالهوترا، مدير عام شركة جيديا في دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع ماغناتي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تشاركنا نفس الرؤية، في سياق توسيع حضورنا في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أهم أسواق المنطقة. وسيمكننا هذا التعاون من تقديم خدماتنا للقطاعين العام والخاص، مع اعتمادنا ذات النهج الذي يركز على العملاء، والذي ساعدنا في تحقيق نجاح كبير في المملكة العربية السعودية. ونحن نرى بأن عملاءنا هم قصص نجاحنا، ولذلك فإننا نتطلع إلى العمل مع ماغناتي ومواصلة تعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

كما أضاف سالم أوان، المدير العام للدفع المؤسسي في ماغناتي: "نعيش الآن في الوقت الحاضر فترة انتقالية كبيرة في مجال المدفوعات، بحيث لا يمكن اعتبار عملية الدفع خطوة إضافية في التجارة الإلكترونية، بل على العكس من ذلك يجب أن تكون عملية الدفع جزء سهل وبسيط من المنظومة. وشراكتنا مع جيديا ستسهل هذه العملية على عملائنا بشكل كبير، كما أننا سنتعاون معاً لإطلاق قنوات وتقنيات جديدة لعملائنا. وذلك من إطار تركيز ماغناتي على الابتكار وتسريع وتيرتها مع شركائنا لاستكشاف كافة الإمكانيات في مجال المدفوعات."

ويشير استبيان رأي أجرته شركة ماستركارد في العام الماضي إلى أن حوالي ثلاثة أرباع (73٪) المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، يقومون الآن بالتسوق عبر الإنترنت بشكل متكرر أكثر مما كانوا يفعلون قبل الجائحة، ومن هنا فقد أصبح التواجد عبر الإنترنت محطّ تركيز كبير بالنسبة للشركات الصغيرة.

هذا وكانت جيديا قد حققت نقلة نوعية هامة في تاريخها في عام 2021، عندما أصبحت أول كيان غير مصرفي لديه رخصة تمكنه من تقديم الخدمات المالية في المملكة بشكل مباشر للتجار، وتركز على توسعها الاستراتيجي في أكبر أسواق الشرق الأوسط.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، وأكثر من139,000عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة. وتسعى الشركة إلى توسيع نشاطها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

نبذة عن "ماغناتي"

Magnati "ماغناتي" هي شركة المدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم. وتركز الشركة على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها. وتستند الهوية المؤسسية Magnati على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة. وبالاستفادة من الخبرة الواسعة والبنية التحتية القوية لبنك أبوظبي الأول؛ ستستقطب Magnati شركاء على المستويين الإقليمي والعالمي، لترسي معايير جديدة للابتكار والتميز في قطاع المدفوعات. Magnati هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل بنك أبوظبي الأول، ما يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع المدفوعات الذي يشهد نمواً متسارعاً، إلى جانب دور الشركة الجديدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في البنك.

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