الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة جلاميرا القابضة المتخصصة في تقنيات قطاع خدمات نمط الحياة في الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة الاستحواذ على مجموعة بوكر بالكويت والبحرين والسعودية الرائدة في حلول إدارة مزودي الخدمات وصاحبة تطبيق الحجوزات الذي يخدم أكثر من 300 ألف مستخدم، ويأتي هذا الاستحواذ ضمن استراتيجية جلاميرا للتوسع الإقليمي وتعزيز حضورها في أسواق الخليج، وخاصة في قطاع العناية والجمال الذي يشهد نموًا متسارعًا.

ويهدف الاستحواذ إلى دعم خطة جلاميرا لبناء منصة تقنية موحدة ومتكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الصناعي، وتقدم حلولًا شاملة لمزودي الخدمات والمستخدمين، وترفع من كفاءة التشغيل، وتزيد من الحصة السوقية للشركة على مستوى المنطقة.

قال محمد حسن حجازي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلاميرا القابضة:

"يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية محورية ضمن مسار جلاميرا للتوسع في الشرق الأوسط، حيث ننتقل من مرحلة الشركة الناشئة إلى كيان إقليمي ناضج وقوي قادر على قيادة قطاع خدمات نمط الحياة بكفاءة أعلى وابتكار أكبر، هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتي ستشكل أساس التطور القادم لحلول جلاميرا نحو رؤية واضحة للطرح في سوق الأسهم قريبا جدا.

وأضاف:

"هذا الاستحواذ يعزز قدراتنا التشغيلية والتقنية، ويوسّع حضورنا الإقليمي، ويرفع حصتنا السوقية بشكل مباشر، مما يرسخ موقع جلاميرا كمنصة رائدة في قطاع التكنولوجيا الموجهة للجمال والعناية، وخلال الفترة المقبلة سنطلق الجيل الأكثر تقدمًا من نموذج الذكاء الصناعي المتخصص في القطاع، والذي سيحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدم وإدارة الأعمال."

صرّحت المهندسة زينة البدر، المدير التنفيذي لشركة بوكر

"نحن في «بوكر» متحمسين لاتفاقية الاستحواذ من قبل جلاميرا، كخطوة تعكس قوة ما بنيناه وتفتح أمامنا مرحلة جديدة من النمو، هذا التعاون يجمع شركتين رائدتين في المنطقة ويوحّد نقاط قوة متكاملة، مما يخلق مكاسب سريعة وفورية من حيث التوسع، وتكامل المنتجات، وتفعيل قنوات البيع، ويضعنا على مسار واضح لمضاعفة العوائد على المدى القريب نحو بناء المنصة الأكبر على مستوى الخليج والشرق الأوسط، بقيمة أكبر لعملائنا وشركائنا."

سيمكن هذا الاستحواذ من خدمة ملايين المستخدمين في الشرق الأوسط عبر منظومة تقنية موحّدة تشمل أنظمة إدارة الحجوزات والمواعيد، حلول الدفع الإلكتروني ونقاط البيع، إدارة وتشغيل الصالونات ومراكز العناية، أنظمة الذكاء الصناعي والتحليلات التشغيلية، التكامل مع سلسلة الإمداد وشركاء القطاع، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة على توسيع العمليات، وزيادة الحصة السوقية، وخلق قيمة أكبر للمستثمرين والشركاء، بما يرسخ مكانة جلاميرا كأحد أقوى اللاعبين الإقليميين في قطاع الجمال ونمط الحياة.

تأسست شركة جلاميرا القابضة عام 2022 على يد كلا من محمد حسن حجازي وعمر فتحي، وقد قامت الشركة منذ انطلاق أعمالها في القطاع بمعالجة وإدارة عمليات تجاوز حجمها 4 مليارات ريال سعودي، وتخدم اليوم أكثر من 4500 مزود خدمة.

