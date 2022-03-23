احتفالاً بالعيد الوطني لإستونيا ولاستقطاب محبي الطعام الاسكندنافي في السوق المحلي وداخل الجناح الإستوني

احتفلت شركة "تيست إستونيا"، مع ختام فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي هذا الشهر، بنجاح مشاركتها في الحدث وتواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الاحتفال بالعيد الوطني لدولة إستونيا داخل الجناح الإستوني، كما أعلنت الشركة عن خطط لافتتاح مطعم دائم للمأكولات الإستونية في دبي في سبتمبر 2022.

استضاف الجناح الإستوني خلال العيد الوطني الاستوني في 20 مارس 2022 بسلسلة من الفعاليات التي عقدت على أربعة أيام، وشملت حفل خاص في إكسبو بحضور رئيس إستونيا، سعادة آلار كاريس وعقدت منتدى اعمال للمندوبين الخاصين. بالإضافة إلى ذلك، قدم فنانون إستونيون مشهورون عروضهم على مسرح دبي ميلينيوم في 19 و20 مارس.

وطوال فترة الاحتفالات بالعيد الوطني وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين من إكسبو دبي، سيستمر المقهى المقام من جانب "تيست إستونيا" في تقديم أشهى المأكولات الاسكندنافية من الثقافة الاستونية، والتي يتم إعدادها من مكونات إستونية تشتهر بكونها مكونات طبيعية وعضوية ونظيفة.

وبعد الشعبية الكبيرة التي اكتسبها الجناح الإستوني بين الزوار والمقيمين خلال فترة المعرض، فإنه من المقرر أن يتم افتتاح مقر دائم لمقهى "تيست إستونيا" في دبي في سبتمبر 2022. ويعكس هذا الإعلان الفرص الهائلة، التي قدمها معرض إكسبو دبي للعلامات التجارية العالمية لإثبات نفسها في السوق المحلية. ويأتي كذلك الإعلان عن هذا الخبر كتتويج للجهود المستمرة، التي تبذلها مؤسسة إنتربرايز إستونيا في إبراز دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها سوق تصدير رئيسي لمنتجات الأغذية والمشروبات.

تتولى شركة كارمن كاترينج بإدارة المقهى المتخصص في استخدام المكونات الإستونية العضوية والنظيفة والطبيعية. قدم جناح مقهى "تيست إستونيا" أكثر من 30000 وجبة خلال معرض إكسبو دبي حتى الآن. وكان من أكثر الأطباق مبيعاً في قائمة المأكولات المقدمة طبق برجر "جينيريشن واي"، وهو عبارة عن برجر من اللحم البقري مع مايونيز الترفل ومربى البصل.

تم تقديم ما يزيد على 18000 وجبة برجر "جينيريشن واي" في جميع أنحاء معرض إكسبو دبي.

خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية، باع مقهى الجناح الإستوني 460 وجبة في اليوم، أي ما يعادل 65 وجبة في الساعة.

قدم مقهى "تيست إستونيا" خدماته لأكثر من 30 حفل استقبال في المعرض، حيث تم تقديم المأكولات الإستونية لأكثر من 1500 شخص.

وفي ظل الشعبية الكبيرة التي حظي بها الطعام الإستوني خلال المعرض، أكدت شركة كارمن كاترينج عزمها على افتتاح مطعم في دبي خلال الربع الرابع من هذا العام لتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الإستونية بنكهات مختلفة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول شركة "تيست إستونيا"، التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة “انتربرايز إستونيا" ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

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نبذة سريعة عن " تيست إستونيا"

تدعم منصة "تيست إستونيا " الخاصة بمؤسسة "إنتربرايز إستونيا " صاحبة علامة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، المصنعين الإستونيين لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال برامج ذات صلة بالتصدير علاوة على تمكينهم من التواجد في أحداث صناعية حول العالم، والاستفادة من مبادرات التسويق المستهدفة. وتعتمد جودة الأغذية الإستونية على الموارد النظيفة المتوفرة في الدولة، وقد صنفتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كثاني أنظف أغذية على مستوى العالم.