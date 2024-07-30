دبي، وقعت شركة توركش تكنيك ، إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في مجال صيانة وإصلاح الطائرات، وتوفير الخدمات التقنية لهياكل الطائرات والمحركات والمكونات وقطع الغيار، مؤخرًا اتفاقية لتقديم خدمات دعم المكونات مع شركة سيتي لينك ، وهي شركة طيران رائدة منخفضة التكلفة في إندونيسيا.

تغطي اتفاقية دعم المكونات الجديدة هذه أسطول إيرباص A320 التابع لشركة سيتي لينك كما سيسمح هذا التعاون لـسيتي لينك من الإفادة من خدمات دعم المكونات والحلول الخاصة التي تقدمها شركة توركش تكنيك بما في ذلك تجميع المكونات وإصلاحها وتعديلها ومعدات المقر الرئيسي ، والخدمات اللوجستية.

لسنوات عديدة قدمت توركش تكنيك خدمات دعم المكونات والحلول إلى سيتي لينك. و قد أضافت توركش تكنيك أيضًا خدمات إصلاح معدات الهبوط إلى قائمة الخدمات التي تقدمها للمشغل، مما عزز الشراكة طويلة الأمد بشكل أكبر.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال ميكائيل أكبولوت، الرئيس و المدير التنفيذي لشركة توركش تكنيك : أن هذه الاتفاقية هي شهادة على ثقة سيتي لينك في خبراتنا وقدراتنا. نحن متحمسون لتوطيد شراكتنا طويلة الأمد من خلال تقديم خدمات الدعم الشاملة للمكونات لأسطول إيرباص A320 كما نثق بقدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات دعم مكونات موثوقة وعالية الجودة للمشغل. نود شكر سيتي لينك على ثقتها بنا كشريك في تقديم الحلول على مر السنين ونتطلع إلى تحقيق المزيد من سنوات النجاح معاً .

و قال ديوا راي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيتي لينك : يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع توركش تكنيك ، المزود الرائد لخدمات صيانة وإصلاح الطائرات. ستسمح لنا خبرتهم وشبكة دعمهم الواسعة من الإفادة من خدمات دعم المكونات الشاملة لأسطول إيرباص A320 ، كما يؤكد هذا التعاون التزام سيتي لينك الثابت بتقديم أعلى معايير السلامة والأداء، مما يضمن تجربة رحلات جوية سلسة ومريحة وخالية من المتاعب لعملائنا القيمين .

تعمل شركة توركش تكنيك كمزود لخدمات الصيانة والإصلاح والترميم و الدعم العالي الجودة وتمتلك قدرات تنافسية و داخلية شاملة في حظائرها المتطورة ، وتوفر الشركة في خمسة مواقع خدمات الصيانة والإصلاح والهندسة والتعديل والمكونات المصممة خصيصًا للدعم وإعادة الترميم للعديد من العملاء المحليين والدوليين.

نبذة عن توركش تكنيك

شركة توركش تكنيك (رمزها في الاتحاد الدولي لشركات التقنية الجوية TKT) والتي تعود ملكيتها لمجموعة شركات "الخطوط الجوية التركية" المدرجة في بورصة اسطنبول تحت الرمز THYAO، هي إحدى الشركات الرائدة إقليمياً في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وتوفير الخدمات التقنية لهياكل الطائرات والمحركات والمكونات وقطع الغيار، وإعادة التشكيل و تضم قوة عاملة عالية التأهيل قوامها 10.750 موظف متمرس داخل مرافق مطار إسطنبول أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن ومطار اسطنبول و ذلك في قارتين منفصلتين.

إلى جانب أنشطتها الهندسية وخدمات الصيانة، تدعم توركش تكنيك مشغلي الطائرات ومالكيها على مستوى العالم من خلال ضمان تجميع المكونات والتصميم وشهادات الاعتماد وخدمات الإنتاج.

نبذة عن سيتي لينك

سيتي لينك هي شركة طيران منخفضة التكلفة تابعة لجارودا إندونيسيا و تدير شبكة من الرحلات الجوية المتصلة بين المدن

كدليل على إنجازاتها وتفانيها الثابت في تعزيز خدمة العملاء، كانت سيتي لينك فخورة بالحصول على العديد من الجوائز المرموقة. وتشمل هذه جائزة الريادة في مجال تنفيذ تكنولوجيا المعلومات Top IT Implementation Airlines Sector المرموقة التي منحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسية في عام 2017، بالإضافة إلى جائزة إدارة سلامة النقل Transportation Safety Management التي قدمتها وزارة النقل الإندونيسية في العام عينه.

علاوة على ذلك، تم تقدير سيتي لينك باستمرار من قبل سكاي تراكس ، وهي شركة مرموقة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران ، مع اعتماد تصنيف أربع نجوم لمدة عامين متتاليين منذ عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، فازت سيتي لينك بجائزة اختيار المسافر Traveler's Choice Award التي منحتها اياها تريب ادفايزر TripAdvisor و هي أكبر منصة للسفر في العالم و ذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية بدءاً من عام 2018. والجدير بالذكر أنه تم تصنيف سيتي لينك أيضًا كشركة طيران أربع نجوم منخفضة التكلفة من قبل تجارب شركات طيران المسافرين Airline Passenger Experience (APEX) لثلاث مرات ، وحصلت على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 من سكاي تراكس في عام 2021. أن هذه الجوائز، من بين انجازات أخرى، هي شهادة على التزام سيتي لينك بالتميز وتفانيها الثابت في تقديم خدمة عملاء استثنائية.

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