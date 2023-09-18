مسقط: أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من خمس أضعاف القيمة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين القوية في شركة تنمية طاقة عُمان باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في سلطنة عُمان.

هذا وشهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم، إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، وحُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.875% بمدة استحقاق 10 سنوات.

وحول ذلك قال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: "سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد دعم المستثمرين الأجانب لالتزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية الطاقة في سلطنة عُمان، كما نثمن ثقة المستثمرين في شركة تنمية طاقة عُمان الذي جاء نتيجة إلتزام الشركة بإدارة الأستثمار وجهود التحول للطاقة النظيفة ومكانتها الرائدة في قطاع الطاقة. علاوة على ذلك، ينسجم طرح الاكتتاب مع استراتيجية التمويل الخاصة بالشركة لتمديد الجدول الزمني لاستحقاق الديون، وذلك وفقًا لهيكل رأس المال وأهداف الشركة."

هذا وقد منحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة والتي سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان.

ويشِار إلى تعاون كل من بنك مسقط ش.م.ع.ع و البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع و بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للإصدار.

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حول شركة تنمية طاقة عُمان

تأسست شركة تنمية طاقة عمان في شهر ديسمبر من عام 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم 128/2020م بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان، وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون شريكاً عالمياً لتحقيق النمو وبناء مستقبل مستدام للطاقة. وتعمل الشركة على تنمية ورفع كفاءة قطاع الطاقة والطاقة البديلة بما يتوائم مع رؤية 2040. وتمتلك الشركة حصة 60% من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، وحصة 100% من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، كما تمتلك الشركة حصة 100% من شركة هيدروجين عمان ش.م.م.