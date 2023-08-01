مسقط: شركة تكافل عُمان للتأمين (ش.م.ع.ع)، تستند على اسس القيادة الحكيمة والتحسين التشغيلي، أحرزت تحولاً ملحوضا في أعمالها واستطاعت أن تواكب ظروف السوق الصعبة.

تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو، لقد حققت تكافل عُمان العديد من الإنجازات، مثل الزيادة في رأس المال، والتحسين من الأداء المالي، وتطوير الفريق القيادي، وإنشاء منصة رقمية ومركز اتصال متعدد القنوات، من أجل توفير تجربة سلسة للعملاء.

وفي يونيو 2022، نجحت شركة تكافل عُمان في طرح حقوق اكتتاب بقيمة 6 مليون ريال عماني، وقد تم الاكتتاب بنجاح، ورفع ذلك رأس مال الشركة من 10 مليون ريال عماني إلى 16 مليون ريال عماني. ويدل هذا الإنجاز على ثقة المساهمين بالشركة ومستقبلها الواعد. وبعد هذا الاكتتاب أصبحت شركة تكافل عُمان تابعة لمجموعة الشركة العمانية للتنمية والاستثمار (Ominvest)، وهي واحدة من أبرز المجموعات وأكثرها نموًا في المنطقة.

وعلى الصعيد المالي، سجلت تكافل عُمان تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض العجز البالغ 6 مليون ريال عماني في صندوق المشتركين في عام 2021 بشكل كبير إلى 0.6 مليون ريال عماني. واستمر هذا الرتم الإيجابي في عام 2023، حيث تحول إلى فائض قدره 0.3 مليون ريال عماني للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. وتحسن معدل صافي الخسارة من 96٪ (2021) إلى 79٪ (2022). وقد تحسن هذا إلى معدل 71٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وتحسنت معدلات الشركة من 151٪ (2021) إلى 119٪ (2022). وقد تحسن ذلك إلى نسبة 102٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وإدراكًا لأهمية الرقمنة كدافع للنمو، قامت تكافل عُمان بتحويل مركز الاتصال الخاص بها إلى منصة متعددة القنوات، مما عزز تفاعلات الB2B و الB2C. وبالاستفادة من براعتها التكنولوجية، أنشأت الشركة منصة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، لتعزيز تجربة ورضا العملاء.

وفي تعليق له على نهج الاعمال الجديد للشركة صرح الفاضل سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة تكافل عُمان، "إنه لمن دواعي سروري أن أقول إن تكافل عُمان قد ازدهرت في السوق المتغير باستمرار، وذلك من خلال الريادة، والحلول المبتكرة، وتحسين كفاءاتها، وحرصها على تلبية احتياجات العملاء. وقد شرعت الشركة في رحلة مشوّقة مدفوعة بمبادرات استراتيجية رئيسية. وإني واثق من أن الشركة ستظل ثابتة بنهجها لتحقيق أهدافها الطموحة، وفي المساهمة لتحسين جودة حياة المجتمع."

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نبذة عن شركة تكافل عُمان للتأمين (ش.م.ع.ع)

أسست شركة تكافل عُمان للتأمين (ش.م.ع.ع) في عام 2014 وهي واحدة من الشركات الرائدة في التأمين التكافلي في عُمان. وبنهجها الذي يركز على العملاء وشبكة فروعها الواسعة، فإن الشركة تلبي المتطلبات المتغيرة في السوق. تقدم شركة تكافل عُمان مجموعة شاملة من حلول التأمين، بما في ذلك التأمين التجاري للمخاطر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكذلك التأمين الشخصي الذي يشمل تأمين السيارات، والتأمين الطبي، والمنزل، والسفر، والحوادث. إن التزام الشركة بالتميز والابتكار والسلوك الأخلاقي يدفع نجاحها في الصناعة.