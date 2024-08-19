الدمام، المملكة العربية السعودية: قام وفد من شركة تطوير منتزه النفط (OPDC) المطورة لمشروع (.THE RIG) بزيارة الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم الشركة العالمية للصناعات البحرية بتزويد العبارات وتقديم الخدمات الإضافية لدعم العمليات البحرية بهدف تحسين تجربة زوار مشروع (THE RIG.)، الذي يُعدُ أول وجهة سياحية في العالم على منصة بحرية مستوحى طرازُها وتصميمُها من منصات النفط البحرية.

استقبل المهندس عبد الله الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، ممثلي شركة تطوير منتزه النفط بقيادة المهندس رائد بخرجي، الرئيس التنفيذي للشركة. وتمثل هذه الزيارة التزامًا رسميًا من الجهتين بتطوير الخدمات اللوجستية البحرية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز الوصول السلس إلى وجهة (THE RIG.).

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز مستويات الكفاءة ومعايير الخدمة من خلال الاستفادة من خبرات الشركة العالمية للصناعات البحرية في بناء وإصلاح السفن والخدمات البحرية. كما سيقوم التحالف الاستراتيجي بين الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة تطوير منتزه النفط، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (PIF)، بدعم مشروع (THE RIG.) في تحقيق أهدافه التشغيلية، وتعزيز مكانته كوجهة رائدة لسياحة المغامرات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس رائد بخرجي: "تمثل شراكتنا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية خطوة هامة في جهودنا لتقديم تجارب لا مثيل لها في مشروع (.THE RIG)، حيث ستسهم خبرتهم الواسعة في رفع مستوى كفاءة العمليات وتحسين تجربة الزوار. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا في تحقيق التميز التشغيلي ورسم معالم جديدة في مجال سياحة المغامرات على مستوى العالم، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 متمثلة في تنمية القطاع السياحي."

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الله الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "يسعدنا التعاون مع فريق شركة تطوير منتزه النفط واختيارنا كشريك استراتيجي لتقديم الخدمات البحرية بمشروع (.THE RIG). ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد الشركة العالمية للصناعات البحرية التزامها بدعم التقدم والتوسع المستمرين، بالاستفادة من خبراتنا الواسعة كمزود عالمي رائد للمنتجات والخدمات البحرية. كما يساعد هذا التعاون على تمكين مختلف القطاعات والكيانات من الوصول إلى أهدافها ودعم نمو الاقتصاد الوطني".

لمزيد من التفاصيل حول مشروع(THE RIG.) والعروض، يرجى زيارة https://therig.sa

نبذة عن وجهة (THE RIG.)



يعتبر (THE RIG.) أول مشروع سياحي في العالم على منصة بحرية، بطراز وتصميم مستوحى من منصات النفط البحرية للاحتفاء بإرث المملكة العربية السعودية العريق في قطاع النفط والغاز. ويتجاوز المشروع الحدود التقليدية للوجهات الترفيهية ليكون مقياسًا جديدًا لسياحة المغامرة.

تم تأسيس شركة تطوير منتزه النفط (OPDC) لتقود عملية تطوير المشروع تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2021 - 2025) الهادفة لتنويع وإثراء التجارب السياحية والترفيهية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تعزيز الاستثمار السياحي والترفيهي والتنويع الاقتصادي.



سيضم المشروع مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك ثلاثة فنادق تضم 800 غرفة، و 11 مطعمًا، ومجموعة من المحلات التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة المغامرات الجريئة فوق وتحت سطح البحر.

للمزيد من المعلومات حول وجهة (THE RIG.) يرجى زيارة: www.THERIG.sa

نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضاً. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادراً على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، والبحري، ولامبريل.

للمزيد من المعلومات: www.imi-ksa.com

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