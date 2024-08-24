دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ترف، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعيين شركة تي.ام.اف الأوروبية للأساسات (ش.ذ.م.م) مقاولاً للأعمال التمهيدية لمشروع تشيلو، المشروع السكني الذي يضم مجموعة من الشقق الفاخرة في قرية جميرا الدائرية.

وتأسست تي.ام.اف الأوروبية للأساسات (ش.ذ.م.م)، الشركة الرائدة المتخصصة بتوفير الحلول الهندسية، في مصر عام 1981، وقامت بتوسيع عملياتها إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات في عام 2003؛ ثم إلى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتلبية مستويات الطلب المتنامي على قطاع البناء. وتحمل الشركة شهادة الأيزو (9001 - 2015 نظام إدارة الجودة و14001 - 2015 نظام الإدارة البيئية و45001 - 2018 نظام إدارة الصحة والسلامة)، وهي متخصصة في وضع الأساسات والتدعيم وتحسين التربة والحفر وإزالة المياه. كما حصلت الشركة على تراخيص من بلدية دبي وسلطة دبي للتطوير وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة التخطيط والتطوير "تراخيص".

ويرتقي مشروع تشيلو بتجربة السكن إلى آفاق جديدة في أحد أبرز المناطق النابضة بالحياة في دبي، حيث تتميز عقارات المشروع بتصميمها المعماري المميز وديكوراتها الداخلية الأنيقة والمريحة، والتي صُممت بعناية لتوفير تناغم فريد بين متطلبات السكن والعمل والترفيه. ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات السكن التي تعكس أعلى معايير الفخامة العصرية، بدءاً من شقق استديو واسعة، وشقق تضم غرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم. وتركز ترف دوماً على توفير أعلى معايير الجودة والراحة في جميع تفاصيل الخيارات السكنية التي تقدم توازناً مثالياً بين المزايا العملية وجوانب الراحة، بمساحات تتراوح من 430 إلى ما يزيد على 5 آلاف قدم مربع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لوا بينج، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ياس القابضة: "يسعدنا التعاون مع تي.ام.اف الأوروبية للأساسات (ش.ذ.م.م) في الأعمال التمهيدية لتشيلو، أحدث مشاريعنا في قرية جميرا الدائرية. وكلنا ثقة بخبرة الشركة الواسعة والتزامها بالتميز والابتكار التي تلعب دوراً محورياً في تسليم المشروع، كما نلتزم بالتعاون مع أفضل الشركات في القطاع للارتقاء بتجربة السكن الفاخرة وإرساء معايير جديدة للمشاريع المصممة لتحقق التوازن بين متطلبات السكن والعمل والترفيه".

ويتميز المشروع الرابع من ترف بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة حلفا والحديقة المجتمعية وسيركل مول ومدرسة جيه اس اس العالمية وفندق فايف قرية جميرا، مما يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق دبي عبر شارع الخيل وشارع حصة.

ويتميز المشروع بمرافقه المصممة لتلبية مختلف احتياجات السكان، حيث توفر المساحات الخارجية ملاذاً للراحة والاسترخاء، والتي تضم حوض سباحة، وحوض سباحة مخصص للأطفال، وقاعة سينما خارجية، وصالة رياضية خارجية، ومساحة هادئة للقراءة، ومساحة مخصصة لحفلات الشواء. كما يتضمن المشروع نادياً رياضياً داخلياً مزوداً بأحدث التجهيزات، وغرفة متعددة الأغراض لتلبية مختلف احتياجات السكان.

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