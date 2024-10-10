أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترف، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ياس القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن الإطلاق الرسمي لأحدث مشاريعها "دبليو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة الماريه.

وينطلق المشروع بالتعاون بين شركة ترف وشركة ماريوت الدولية، حيث يمثل أول مشروع سكني يحمل اسم علامة "دبليو للفنادق" الشهيرة في أبوظبي. ويقع مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في قلب جزيرة المارية، المنطقة المالية الفاخرة في الإمارة، ويوفر تجارب نمط حياة راقية وسط مجتمع حيوي يجسد تناغم أسلوب الحياة على الواجهة البحرية مع الهندسة المعمارية المذهلة، حيث يتميز بقربه من غاليريا مول وسوق أبوظبي العالمي ومستشفى كليفلاند كلينك، فضلاً عن أبرز الوجهات الثقافية ومطار أبوظبي الدولي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة ياس القابضة: "يسعدنا إطلاق مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة المارية، في إطار تعزيز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الفخامة والرقي. ويرسي المشروع معايير جديدة لتجارب العيش الفاخرة، حيث يوفر للسكان مزيجاً استثنائياً من التصاميم الراقية والمرافق عالمية المستوى والأجواء الاجتماعية الحيوية. وكلنا ثقة بأن هذا المشروع سيعزز جمالية جزيرة الماريه ويرسم ملامح جديدة لمفهوم العيش الفاخر في دولة الإمارات".

ويتألف المشروع من 37 طابقاً تضم شققاً من علامات تجارية شهيرة؛ مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم، وشقق دوبليكس مؤلفة من أربع غرف نوم، ومنازل بينتهاوس، تتميز جميعها بإطلالات بانورامية على أفق أبوظبي المذهل. وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية عصرية، كما توفر وصولاً إلى مجموعة عالمية المستوى من مرافق الترفيه واللياقة البدنية، بما يشمل صالة رياضية ومساحات خارجية للياقة البدنية وحوض سباحة وغرفة ألعاب ومساحة محاكاة لرياضة الجولف وغرفة خاصة لمشاهدة الأفلام وردهة خاصة بالسكان، بالإضافة إلى خدمة الكونسيرج وات إيفر/ وين إيفر الفاخرة الخاصة بفنادق دبليو.

ومن جانبه، قال جيروم بيرت، رئيس التطوير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "تهانينا لشركة ترف على إطلاق مشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة الماريه، ونحن سعداء لكون هذا المشروع أول مشروع سكني يحمل علامة دبليو في أبوظبي. ويتميز دبليو ريزيدنسز أبوظبي بالتصميم الفريد لعلامة دبليو، والذي سيقدم أيضاً خدماتها إلى قاطني هذا المشروع في واحدة من أشهر الوجهات في أبوظبي، جزيرة الماريه".

ويجمع التصميم الخارجي لمشروع دبليو ريزيدنسز أبوظبي في جزيرة الماريه بين اللمسات العصرية والتراث العريق، بما يشمل النقوش الملونة والخطوط المتناغمة لمراكب الداو التقليدية. بينما توفر تصاميمه الداخلية أجواء مريحة وعصرية مع إطلالات خلابة، حيث تم إبداعها بعناية فائقة من أجود المكونات مع مجموعة غنية من الإضافات الراقية الجميلة.

وتركز شركة ترف منذ تأسيسها في عام 2023 على قطاع العقارات الفاخرة، حيث تضم محفظتها عدة مشاريع قيد التنفيذ ضمن أبرز المواقع في دبي وأبوظبي.

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