تتضمن الاتفاقية الجديدة الموقَّعة بين الشركتيْن نشر أحدث حلول التجارة الإلكترونية والتطبيقات الروبوتية المطوَّرة من قبل "أماديـوس"

وقَّعت "أماديـوس"؛ وهي شركة تُعنى بجعْل تجربة السفر أفضل للجميع؛ اتفاقيَّة واسعة النطاق مع شركة «ترافل انترناشونال Travel International» التابعة لمجموعة "تيرمينالز جروب Terminals Group" والتي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها.

تأسست «ترافل انترناشونال»؛ وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال السفر؛ منذ أكثر من 20 عامًا، وقد رسخت مكانتها كشركة تركز على منح المسافرين تجارب سفر حصرية، مع غمرهم في الثقافات المحلية، وتقديم رحلات لا تُنسى لهم.

هذا وقد تمت صياغة التعاون الاستراتيجي فيما بين "أماديـوس" ومجموعة "تيرمينالز جروب" مُمثلةً في شركة «ترافل انترناشونال» بهدف الارتقاء بخدمة العملاء وتعزيز تواجد الشركة عبر الإنترنت، فضلاً عن تحقيق الفعالية وخلق الكفاءات خلف الكواليس.

ويتمثل حجر الزاوية في هذا التعاون في اعتماد شركة «ترافل انترناشونال» حزمة أماديوس الشبكية (Amadeus Online Suite)، وهي واحدة من الحلول المبتكرة متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية، والتي من شأنها توسيع تواجد «ترافل انترناشونال» عبر الإنترنت وتقديم ثروة من المحتوى عالي الجودة المخصَّص لعملائها.

كما تتضمن الشراكة الجديدة نشر أدوات الأتمتة بعمليات التشغيل، مثل: حلول أماديوس الروبوتية لإصدار التذاكر آلياً ومراقبة الجودة، والتي تعمل على أتمتة أنشطة إصدار التذاكر وتيسير عمليات إدارة الجودة لأنظمة "سجلات أسماء المسافرين (PNR)"، وهو ما يهدف بشكل أساسي إلى توفير الوقت المستغرق من قبل الوكلاء في أداء المهام اليدوية مع تحسين كفاءة العمل بشكل عام.

وبالإضافة لذلك، سيعمل نظام التعرفة المطوَّر من "أماديوس" (Amadeus All Fares) بما يضمه من محتوى يدعم أنظمة التوزيع الجديدة (NDC)؛ على تمكين وكلاء «ترافل انترناشونال» من إيجاد أفضل عروض السفر الجوي للعملاء عبر تقييم ومقارنة مصادر المحتوى المتعددة. هذا كما تشمل الاتفاقية الموسعة أيضاً نظام المدفوعات (Amadeus B2B Wallet)، وهو أحد حلول الدفع المتطورة التي تضمن توفير معاملات آمنة وسلسة.

وفي هذا الشأن؛ صرح السيد/ علي بن جريس، الرئيس التنفيذي لشركة «ترافل انترناشونال» التابعة لمجموعة "تيرمينالز جروب"؛ قائلاً: "نحن سعداء للغاية بالدخول في هذه الشراكة مع «أماديوس»؛ حيث ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من أحدث الحلول التي تعزز خدمة العملاء وتيسير العمليات لدينا، ونحن على ثقة تامة من أن تقنيات «أماديوس» التي قمنا باختيارها ستوفر لنا العديد من المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة، فضلاً عن تمكين فريقنا من رفع مستوى تجربة السفر بشكل عام لعملائنا".

ومن جهته، علّق السيد/ إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج"؛ قائــلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة «تيرمينالز جروب» مُمثلةً في شركة «ترافل انترناشونال» ودعم رؤيتهم الطموحة للمستقبل، حيث ستعمل تقنياتنا الحائزة على جوائز على تمكين شركة «ترافل انترناشونال»؛ ذات السمعة الراسخة في مجال خدمات السفر؛ من تقديم خدمات هي الأفضل في فئتها لعملائها، مع تقليل التكاليف والحد من أوجه القصور ومواطن نقص الكفاءة، وذلك من خلال العمليات المحسّنة وتسهيل نمو الأعمال، حيث نتطلع إلى تحقيق شراكة طويلة الأمد ومثمرة فيما بيننا".

ستوفر هذه الشراكة بين "أماديـوس" و «ترافل انترناشونال» تجارب سفر لا مثيل لها للمسافرين. ومن خلال تبني «ترافل انترناشونال» لحلول "أماديـوس" المتقدمة، تستعد «ترافل انترناشونال» لتحقيق مستويات قوية للنمو وترسيخ مكانتها كشركة رائدة بقطاع السفر.

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نبذة عن شركة "أماديـوس":

يدفع السفر عجلة التقدم والازدهار، وتدفع "أماديوس" عجلة قطاع النقل.

توفر "أماديوس" حلولاً مبتكرة تتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول بسلاسة إلى رحلاتهم المنشودة عبر وكلاء السفر ومحركات البحث ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والمطارات والفنادق والسيارات والسكك الحديدية.

جاءت تقنياتنا المتطورة ثمرة شراكة طويلة الأمد بيننا وبين رواد قطاع السفر على مدار أكثر من 30 عاماً، اكتسبنا خلالها خبرات متميزة تجمع بين الإدراك الموسع لعادات السفر والقدرة على تصميم وتقديم أكثر الأنظمة تطوراً وموثوقية وأهمية والتي يحتاجها عملاؤنا. وعلاوة على ذلك؛ نساعد في توفير صلة وصل تربط بين أكثر من 1.6 مليار شخص سنوياً مع مزودي خدمات السفر المحليين في أكثر من 190 دولة.

نعمل كشركة واحدة بفريق عمل يتقاسم رؤية موحدة، ونتمتع بحضور عالمي ومحلي أينما يحتاجنا عملاؤنا.

يتمحور هدفنا حول صياغة مستقبل السفر، ونعمل بشغف في مساعينا الرامية إلى توفير تقنيات أفضل ترتقي بجودة رحلات المسافرين.

شركة "أماديوس" مدرجة على مؤشر IBEX 35 وفي البورصة الإسبانية بالرمز (AMS.MC). وهي جزء من مؤشر EuroStoxx50، ونالت الشركة الإشادة من قبل مؤشر "داو جونز" للاستدامة للأعوام الثمانية الماضية.

لمزيد من المعلومات حول "أماديوس"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amadeus.com.