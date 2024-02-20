الرياض، 20 فبراير 2024م: تماشياً مع مساعي الطرفين لتعزيز مستويات تبني الممارسات المستدامة في القطاعين المالي والزراعي في المملكة، وقّعت شركة تداول السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) على هامش فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية 2024. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على التزام الطرفين بتعزيز ممارسات الإشراف البيئي ودعم مبادرات الاستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

وتحدد هذه المذكرة الأسس لنهج تعاوني يهدف إلى مواءمة المبادرات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال البرامج التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الجهود المتعلقة بالاستدامة، وإجراء محادثات دورية وجهود تسويقية مشتركة لتسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة وإدخالها في العمليات التشغيلية للشركات.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة لكلّ من تداول السعودية و"سالك"، بما يسهم في تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

وستتم مشاركة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمبادرات ونتائج هذه الشراكة مع تقدّم مراحل التعاون.

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نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

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أحمد جبر

صوفي مكنولتي