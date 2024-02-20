الرياض: وقّعت شركة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية. ويمثّل هذا المؤشر أداة مهمة لتقييم وتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات المُدرجة في تداول السعودية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير وإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الوطنية للاستدامة التي يجري تطويرها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية. ويسلّط المؤشر الضوء على التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ويتضمن نظاماً لتصنيف الشركات، ليكون بمثابة دليل إرشادي للمستثمرين وأصحاب المصالح المهتمّين بدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة.

ويمثّل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق لتداول وإدراج الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد تداول السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، والسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

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إف جي إس جلوبال:

أحمد جبر

صوفي مكنولتي