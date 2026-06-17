دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، المنصة الرقمية الموحدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة المساهمات المجتمعية من خلال قنوات رقمية مبتكرة تسهّل الوصول إلى فرص العطاء وترسّخ ثقافة المشاركة المجتمعية في دبي.

تعكس الاتفاقية التزام الطرفين بدعم التنمية المجتمعية المستدامة، واستكشاف حلول ذكية تتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة بسهولة وشفافية عبر منصات موثوقة ومتكاملة.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على دراسة تطوير حلول للتبرعات الرقمية عبر أجهزة نقاط البيع داخل مركبات تاكسي دبي، وتطبيق بولت، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإعلانية والشاشات الرقمية التابعة لشركة تاكسي دبي لتعزيز الوعي بالمبادرات والحملات المجتمعية التي تطلقها منصة جود.

كما يشمل التعاون إعداد تقارير لقياس الأثر المجتمعي، وتنفيذ حملات توعوية وإعلامية مشتركة تسلط الضوء على قصص النجاح الإنسانية والأثر الناتج عن المساهمات المجتمعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: "نؤمن في شركة تاكسي دبي بأن شبكة التنقل الواسعة التي نمتلكها وقدراتنا الرقمية تمثّل فرصة حقيقية لخلق قيمة مجتمعية تتجاوز حدود النقل. وتعكس شراكتنا مع جود رؤيتنا المشتركة في جعل المساهمة المجتمعية أكثر سهولةً وسلاسةً وأثراً في حياة المقيمين والزوار في دبي. ومن خلال دمج حلول العطاء المبتكرة ضمن نظم تواصلنا مع عملائنا، نسعى إلى تمكين الأفراد من دعم القضايا الإنسانية بكل يسر، مساهمين في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً وتراحماً."

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية- جود: "تعكس هذه الشراكة توجه جود نحو تبني حلول مبتكرة تدمج العطاء ضمن التجارب اليومية للمجتمع، من خلال الاستفادة من قطاع التنقل والمنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية بأساليب أكثر سهولة وتأثيرًا واستكمال منصة جود استكشاف حلول مبتكرة تعيد تعريف تجربة المساهمات المجتمعية"

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم توجهات دبي نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء منظومة مجتمعية موحدة تقوم على الابتكار، وسهولة الوصول، وتعظيم الأثر المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية دبي نحو مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.

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نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6,800 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 47%. وفي 2025، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 53 مليون رحلة.

نبذة عن منصة جود

منصة جود هي منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

تعمل المنصة على ربط أفراد المجتمع بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية المعتمدة، بما يضمن وصول المساهمات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية، ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما تدعم المنصة مختلف محاور العمل المجتمعي، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وأصحاب الهمم، والإسكان، وغيرها من المبادرات التي تعزز جودة الحياة في إمارة دبي.

وتأتي جود دعمًا لأجندة دبي الاجتماعية 33، وتجسيدًا لقيم التكافل والتلاحم المجتمعي التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية للعيش والعمل.