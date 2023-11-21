دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

أبرز التفاصيل

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم إماراتي و4.6 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً) .

سيتم طرح 624,750,000 سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً ("المساهم البائع")

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين. (كما هو موضح أدناه)

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

من المخطط اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة تاكسي دبي أمام جميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج أسهمها بالسوق المالي الأسبوع الماضي باهتمام كبير، مما يعكس فرص الاستثمار القوية التي توفرها شركة تاكسي دبي مع توقعات النمو الكبيرة المدعومة بأسطولنا الذي يضم أكثر من 7,000 مركبة، منها أكثر من 5,200 مركبة أجرة، إضافة إلى نتائجنا المالية القوية مع معدلات النمو الثابتة والتوسع الكبير في الهوامش. وتعتبر شركة تاكسي دبي جزءاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، ويعتبر الاكتتاب العام خطوة مهمة تخط معها الشركة فصلاً جديداً من قصة نجاحها. "

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين ,1251 مليون درهم إماراتي (306 مليون دولار أمريكي تقريباً) 2 و1,156 مليون درهم إماراتي (315 مليون دولار أمريكي تقريباً)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة في عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم إماراتي (1,225 مليون دولار أمريكي تقريباً) و4.6 مليار درهم إماراتي (1,259 مليون دولار أمريكي تقريباً). ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 30 نوفمبر 2023.

سيتم طرح إجمالي 624,750,000 سهم عادي، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وتمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها أسهماً قائمةً ومملوكةً من قبل دائرة المالية لحكومة دبي.

عملية الاكتتاب:

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتبي "الشريحة الأولى") و؛

طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة "إس (RegS)" من قانون الأوراق المالية الأمريكية ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكتتبي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي:

سيتم حجز خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز").

سيتم حجز خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم 21 نوفمبر 2023 وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين في نشرة الإصدار باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية. وتتوفر نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO. تم أيضاً تخصيص مركز اتصال مخصص للطرح العام بالرقم: 800 ENBD IPO (3623 476).

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.