رفع حصة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 62,475,000 إلى 74,970,000 سهماً عادياً نتيجةً للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد، وتمثل ما نسبته 12 % من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

يبقي حجم الطرح العالمي دون تغيير عند 624,750,000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.

تقليص حجم الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين من 562,275,000 إلى 549,780,000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 88 % من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

لم يطرأ أي تغيير على فترات الاكتتاب، حيث ستنتهي فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 28 نوفمبر 2023، بينما يُغلق باب الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر.



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62,475,000 إلى 74,970,000 سهماً عادياً بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 و139 مليون درهم تقريبًا تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624,750,000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549,780,000 سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562,275,000 سهم عادي تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 28 نوفمبر 2023، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر. ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين في نشرة الإصدار باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية. وتتوفر نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: https://www.dubaitaxi.ae/en/IPO. تم أيضاً تخصيص مركز اتصال مخصص للطرح العام بالرقم: 800 ENBD IPO (3623 476)

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.

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