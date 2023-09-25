بعد مرور سبعين عامًا من ريادة القطاع الزراعي في مصر..

شركة بى . ايه . اس . اف . للكيماويات تخدم أكثر من عشرات الآلاف من العملاء في مختلف الصناعات في أكثر من 90 دولة حول العالم

السبكي: حريصون على ضخ استثمارات تقدر بـ 900 مليون يورو للبحث والتطوير لتعزيز الابتكار باعتباره جوهر مهمتنا

زكي: ساهمت استراتيجيتنا للاستدامة والرقمنة؛ بما في ذلك مشروع إدارة الحاويات والعيادة الزراعية المتنقلة وتطبيق أرضنا في تمكين أكثر من 15000 مزارع

القاهرة: استعرضت شركة بى . ايه . اس . اف . للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions)، الشركة الرائدة عالميًا في الحلول الزراعية وإحدى وحدات أعمال " بى . ايه . اس . اف (BASF)" أكبر منتجي الكيماويات في العالم، استراتيجيتها للاستدامة والابتكار ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ اليوم. وقد ساهمت الشركة على مدار تاريخها العريق الذي يمتد لـ 70 عامًا في مصر، في تغيير المشهد الزراعي في كل أنحاء البلاد.

خلال المؤتمر الصحفي، أكد المهندس مجدي السبكي، المدير الإقليمي للحلول الزراعية لشركة بى . ايه . اس . اف . للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions) على التزام الشركة بالابتكار، والذي تحرص على تعزيزه عبر نموذج العمل الفريد لديها لخدمة مجموعة متنوعة من المزارعين، قائلًا: "يساهم نموذجنا، الذي يتميز بمجموعة من الخبراء، وشبكة توزيع واسعة، وبنية تحتية حديثة، في تسهيل مساعي الشركة لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من العملاء سواء كانت مزارع كبرى أو صغار المزارعين في كل ركن من أركان مصر، وهذا النموذج مدفوعًا بالابتكار الرقمي، مما يضمن كفاءة العمليات التشغيلية وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، علاوة على المساهمة الفعالة في النمو المستدام للقطاع الزراعي في مصر".

وأضاف السبكي: "يعد الابتكار جوهر مهمتنا، لذا حرصنا على ضخ استثمارات تقدر بـ 900 مليون يورو للبحث والتطوير بهدف مواصلة تعزيز الابتكار لدينا، حيث إن التزامنا الراسخ بالبحث والتطوير قد أتى بثماره متمثلًا في المنتجات الرائدة والمبتكرة لدينا والتي كان آخرها المبيد الحشري: فرسيس Versys ®، الذي يعد أقوى أداة فعالة لمكافحة الذبابة البيضاء والجاسيد والمن، وهي آفات لديها القدرة على إلحاق ضرر كبير في المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 40%".

ومن جانبها، قالت/ إنجي زكي، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بشركة بى . ايه . اس . اف . للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions): "ترتكز استراتيجيتنا للاستدامة فى مصر على ثلاث ركائز أساسية، ومنها تمكين مشروع إدارة الحاويات، والذي يتطلع إلى أن يكون مشروع قومى لخدمة المجال الزراعى لتقليل المخاطر على الصحة و لتقليل المخاطر على البيْة و حماية الاقتصاد من الغش التجارى. أضافت زكى أن المرحلة الأولى من المشروع بدء هذا العام بالتعاون مع لجنة المبيدات الزراعية و قد تم الوصول لـ 600 مزارع عبر 31 جلسة تدريبية تهدف إلى تعليم الممارسات المسؤولة مثل الشطف الثلاثي والجمع لضمان الاستخدام الآمن لمنتجاتنا."

وأضافت: "كما توفر عيادتنا الزراعية المتنقلة كل أشكال الدعم عبر لقاءات مباشرة بين المزارعين وخبرائنا الفنيين، بما يمكن ما بين 8000 إلى 9000 مزارع سنويًا. فيما تمكنت الشركة من دمج تكنولوجيا الزراعة الدقيقة في تطبيق "أرضنا" لتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين في الوقت الفعلي، وهو التطبيق الذي يستخدمه قرابة 7000 مزارع إلى الآن. ومن خلال هذه المبادرات، نهدف إلى بناء مستقبل مستدام للزراعة في مصر."

وتفخر شركة بى . ايه . اس . اف . للكيماويات (BASF Chemicals) بفريق ضخم من المتخصصين يضم 111000 متخصص من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة أكثر من 90.000 عميل في مختلف الصناعات في أكثر من 90 دولة، مع ما يزيد على 900,000 مساهم ممن يتشاركون رؤية تحقيق التنمية من خلال الابتكار والاستدامة.

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