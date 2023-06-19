(المنامة، مملكة البحرين) - يسر شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، الإعلان عن طرح مسار الأولوية الجديد في مقرها الرئيسي والذي يوفر احتياجات كبار السن، والحوامل، وذوي الهمم. وقد طورت شركة بنفت هذه الخدمة استجابة لتوصيات لجنة تكافؤ الفرص، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة الراسخ بتحقيق تكافؤ الفرص وتقديم الدعم الكامل لجميع عملائها بغض النظر على احتياجاتهم الخاصة.

وإنطلاقًا من حرص شركة بنفت على الوفاء بالمتطلبات الخاصة للعملاء، تسعى الشركة دائمًا إلى خلق بيئة شاملة تفي باحتياجات كل شخص وتوفر له كل التقدير والاحترام. ومن خلال إطلاق مسار الأولوية، فإن شركة بنفت تقدم الدعم والمساندة لهذه الفئات من المجتمع، وتضمن توفير خدمة سلسة لهم.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال نواف العباسي، مدير أول خدمات العملاء في شركة بنفت: "يأتي عملاؤنا على قمة أولوياتنا. وندرك جيدًا تنوع احتياجات أفراد المجتمع ودور هذا التنوع في إثراء حياتنا ومجتمعنا. وباعتبارنا روادًا في منظومة شاملة، فإننا نسعى إلى تعزيز ثقافة التنوع والشمولية. ويتركز دورنا في خلق بيئة ومساحة تنطوي على احترام الجميع، كما نواصل تعزيز سياساتنا التي تستهدف تحقيق التميز في خدمات العملاء، وتشجيع ثقافة الشمولية والعدل في شركة بنفت. لقد حرصت مملكة البحرين على نشر ثقافة التنوع والقبول، وهو ما ساهم بدوره في تطوير مجتمع صحي ومتمكن يشعر فيه جميع الأفراد بالتقدير والاحترام."

وأضاف: "انطلاقًا من قيّم ورؤية شركة بنفت، أعدت الشركة الكثير من المبادرات التي تساهم في خلق بيئة تتيح للموظفين التفاعل والمشاركة والإلهام والدعم بين بعضهم البعض، مما يتيح لهم إطلاق إمكانياتهم وقدراتهم."

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