دبي وإينولا: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، بالتعاون مع شركة سينشري ألمنيوم الأمريكية الرائدة في إنتاج الألمنيوم الأولي، اليوم عن اختيار شركة بِكتل الأمريكية لتولي الأعمال الهندسية التحضيرية لمشروع مصنع إنتاج الألمنيوم الأولي في مدينة إينولا بولاية أوكلاهوما.

وستقود شركة بِكتل أعمال تصميم المصنع الجديد مع تركيزٍ كبير على تعزيز القيمة الشاملة للمشروع وإعداده لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، تمهيداً لبدء أعمال البناء بحلول نهاية عام 2026. كما سيعمل فريق بِكتل على تحديد المتطلبات الفنية والبنية التحتية والتخطيطية اللازمة لدعم النمو الصناعي في إينولا، بما يضمن تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية مستدامة للمجتمع المحلي في مقاطعة روجرز ومنطقة شمال شرق أوكلاهوما الكبرى.

ويُعد المشروع أول مصهر جديد للألمنيوم الأولي يُشيَّد في الولايات المتحدة منذ عام 1980، كما سيُسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة من الألمنيوم الأولي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1,000 وظيفة دائمة مباشرة في المصنع، إلى جانب 4,000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء. وسيعتمد المصنع على أحدث تقنيات اختزال الألمنيوم التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي تقنية EX، المصنفة ضمن أكثر التقنيات تقدماً وكفاءة على مستوى العالم.

وتشمل مهام شركة بِكتل دراسة اعتماد استراتيجيات التصميم القائم على الوحدات والتجميع المسبق، بما يعزز كفاءة أعمال الإنشاء في الموقع، إلى جانب إعداد خطط لوجستية متكاملة للنقل البري والنهري لمواد البناء، مع الحرص على الحد من التأثير على حركة المرور المحلية إلى أدنى مستوى ممكن.

كما تتعاون شركة بِكتل في تنفيذ هذا المشروع مع شركة "إي آر إم"، الاستشارية الرائدة في مجال الاستدامة، والتي ستتولى تنسيق الجوانب البيئية والاجتماعية وإجراءات الحصول على التصاريح اللازمة للمشروع.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل هذا المشروع خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي الأمريكي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في إينولا وولاية أوكلاهوما، كما يشكل محطة استراتيجية مهمة لشركتنا. وستؤدي شركة بِكتل، بما تمتلكه من خبرة متقدمة في تنفيذ المشاريع الصناعية داخل الولايات المتحدة ومشاريع الألمنيوم عالمياً، دوراً رئيسياً في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس".

من جانبه، قال جيسي جاري، الرئيس التنفيذي لشركة سينشري ألمنيوم: "يسهم اختيار شركة بِكتل في تسريع وتيرة التقدم في مشروعنا، ويستجيب للحاجة المتزايدة لهذا المعدن الاستراتيجي في الولايات المتحدة. ونفخر بشراكتنا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وبِكتل في إنجاز هذا المشروع المهم".

وقالت إيلي ماك-آدم، رئيسة قسم التعدين والمعادن في شركة بِكتل: "يسرنا الإسهام في هذا المشروع الاستراتيجي في أوكلاهوما، انطلاقاً من دور بِكتل الممتد لأكثر من قرن في ترسيخ القاعدة الصناعية الأمريكية، واستناداً إلى خبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل الولايات المتحدة، وسجلها العالمي في تطوير منشآت تصنيع الألمنيوم، بما يمكن عملاءها من المضي قدماً بثقة".

يذكر أن شركة بِكتل أسهمت في بناء ثلث إجمالي مصاهر الألمنيوم الجديدة خارج الصين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، وكانت في طليعة الشركات المنفذة للمشاريع الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة منذ عام 1898.

وتتعاون شركتا الإمارات العالمية للألمنيوم وسينشري ألمنيوم في بناء مشروع أوكلاهوما، حيث تمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حصة قدرها 60% من المشروع، فيما تمتلك سينشري ألمنيوم نسبة 40%.

