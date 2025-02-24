القاهرة، مصر: أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية ش.م.م، الشركة الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن زيادة حصتها إلى 25% في شركة مدفوعاتكم، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في الأردن، وذلك لتعزيز تواجدها في السوق الأردني. ويأتي هذا التوسع في إطار التزام بساطة المستمر بتطوير قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة وتعزيز الشمول المالي، فضلا عن دعم البنية التحتية للمدفوعات في الأردن.

وقد عقدت الشراكة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الأردنية الكبرى، ومن بينها البنك الأردني الكويتي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في المملكة.

وجاء الإعلان الرسمي عن الاستحواذ خلال اجتماع عُقد في البنك المركزي الأردني، بحضور السيد محافظ البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية والمساهمين الرئيسسين. وإلى جانب حصة استحواذ بساطة، شهدت الصفقة انضمام مستثمرين جدد إلى مدفوعاتكم، من بينهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (بحصة قدرها 7%)، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الإسلامي الأردني، والبنك الأردني الكويتي. وبموجب هذه الشراكة، أصبحت البنوك الأردنية تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة مدفوعاتكم، مما يعزز دورها كمحرك أساسي للقطاع المالي داخل المملكة.

وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية المستقبلية لبساطة بهدف توسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية في المنطقة. فمن خلال الاستفادة من خبرة مدفوعاتكم الرائدة وبنيتها التحتية المتطورة، تسعى بساطة إلى تقديم حلول دفع مبتكرة تعمل على تسهيل المعاملات المالية وتعزز الكفاءة، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي للشركات والأفراد.

وتركز الشراكة الجديدة على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، كما تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات مالية رقمية تساعد تلك الشركات على تحسين الكفاءة وتحقيق النمو.

وفي هذا السياق، صرّح السيد علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة:" يمثل إستثمارنا الإستراتيجي في مدفوعاتكم، بالشراكة مع أبرز المؤسسات المالية الأردنية، خطوة محورية في استراتيجيتنا نحو التوسع الإقليمي. ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا، وطرح حلول مالية مبتكرة، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا في الأردن والمنطقة."

من جانبه، قال المهندس ناصر صالح، رئيس مجلس الإدارة ومن مؤسسي شركة مدفوعاتكم: "تشكل هذه الشراكة تطورًا مهمًا في قطاع التكنولوجيا المالية الأردني. فالتعاون بين مدفوعاتكم وبساطة وشركائنا المصرفيين سيعمل على تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال حلول الدفع الرقمية."

بدأت شركتا Anniston Capital Inc. وImara Asset Management هذه الصفقة وعملتا كمستشارين ماليين حصريين لشركة بساطة بينما تولت شركة التميمي وشركاه مهام الاستشارة القانونية.

عن شركة بساطة

بساطة هي منصة تكنولوجيا مالية عالية النمو في طليعة سوق متغيرة تبحث عن طرق جديدة للأفراد لإدارة ونقل أموالهم شخصيًا وعبر الإنترنت.

بساطة هي منصة دفع إلكتروني متخصصة في دفع الفواتير والأموال عبر الهاتف المحمول وحلول سلسلة التوريد مع وجود في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة نقاط البيع الكبيرة التي تضم 150 ألف نقطة بيع تصل إلى سوق جماهيري من خلال تجار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأكشاك البيع الذاتي وتوفر أكثر من 3500 خدمة من خلال شركائها لتقديم دفع الفواتير والتحصيل. ساعدت شراكات بساطة القوية في بناء وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الدفع بفضل شبكة قوية من موزعي إعادة الشحن وذراع تكنولوجية قوية.

تعمل بساطة باستمرار على تحسين نموذج أعمالها من خلال زيادة شبكتها وتحسين خدماتها وعروض منتجاتها وتعظيم كفاءتها التشغيلية.

تأسست شركة بساطة (المعروفة سابقًا باسم "ابتكار") في عام 2018، ويدعمها مساهمون ومستثمرون من شركات رائدة في السوق المصري، بما في ذلك فودافون مصر، أكبر مزود لمحفظة الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للكيانين بالتركيز على إنشاء منتجات مبتكرة تجذب جزءًا من السكان المصريين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها. وفي وقت قصير، أصبحت رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

عن البنك الأردني الكويتي

يعتبر البنك الأردني الكويتي أحد أكبر وأبرز البنوك في المملكة الأردنية الهاشمية. تأسس كشركة مساهمة عامة في عام 1976، ويقدم للأفراد والشركات مجموعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية. يدير البنك شبكة تضم أكثر من 60 فرعًا في جميع أنحاء الأردن وفرعًا في قبرص، ويمتلك حصة 53٪ في مصرف بغداد في العراق. ويعد المساهم الرئيسي هو شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO)، التي تمتلك 51٪ من رأس مال البنك من خلال شركة الروابي المتحدة القابضة. ومن بين المساهمين الآخرين المهمين المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بنسبة 21٪، وشركة أوديسي لإعادة التأمين العالمية، وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس الكندية القابضة، بنسبة 5.85٪.

يعد البنك رائدًا في دمج التكنولوجيا الحديثة في خدماته ومنتجاته المصرفية في الأردن، ويستخدم طرق توصيل إلكترونية وتكنولوجية متقدمة لتوفير خدمات شخصية عالية الجودة. يتماشى هذا النهج مع مهمة البنك لتقديم تجارب مصرفية شاملة من خلال حلول مبتكرة. كما يتميز البنك أيضًا بريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والتمويل الأخضر في الأردن.

نبذة عن البنك العربي

البنك العربي هو مؤسسة مالية رائدة يقع مقرها الرئيسي في عمّان، الأردن. تأسس في عام 1930، ويضم شبكة واسعة تتجاوز 600 فرع في خمس قارات. يوفر البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات المالية تشمل خطوط الأعمال الرئيسية للبنك الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

يتمتع البنك العربي بحضور قوي في الأسواق المالية الرئيسية والمركزية مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنجهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين. ويلتزم البنك بتقديم أعلى معايير التميز في الخدمات المالية التي تهدف إلى تحقيق التطوير والنمو المستدام.

نبذة عن البنك الإسلامي الأردني

تأسس البنك الإسلامي الأردني عام 1978، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوفر البنك الإسلامي الأردني خدمات مصرفية للأفراد والشركات، وخيارات الاستثمار والتمويل، وحلول الخدمات المصرفية الرقمية. ويمتلك البنك شبكة واسعة تضم 64 فرعًا و109 مكاتب مصرفية في جميع أنحاء الأردن، حيث يلتزم بتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات المجتمعية المختلفة والمشاريع البيئية.

نبذة عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل

يُعد بنك الإسكان من المؤسسات المالية الرائدة في الأردن، حيث تأسس عام 1973. يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والقروض، والحلول المصرفية الرقمية. ويعمل البنك من خلال شبكة فروعواسعة في الأردن، بالإضافة إلى فروع دولية في البحرين وفلسطين، وشركات تابعة في عدة دول أخرى.

نبذة عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

يُعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذراع الاستثماري لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية. تأسس عام 2001 وبدأ نشاطه الفعلي عام 2003، ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستدامة على استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتوفير السيولة اللازمة لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية.

ويستثمر الصندوق في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة والبنية التحتية والعقارات، ملتزمًا بأفضل الممارسات والمعايير الدولية لإدارة أموال صناديق التقاعد وأموال الضمان الاجتماعي. يلتزم الصندوق بالحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمسؤولية المجتمعية، ويهدف إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

نبذة عن شركة مدفوعاتكم

تعتبر شركة مدفوعاتكم رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعمل على تحويل الخدمات المالية الرقمية باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الدفع في الأردن. تأسست الشركة في عام 2011، وتقدم حلولاً متطورة متاحة للشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وبفضل رؤيتها لإحداث ثورة في المدفوعات الرقمية، اكتسبت مدفوعاتكم شهرة كبيرة بفضل حلول معالجة الدفع في الوقت الفعلي.

تحت إشراف البنك المركزي الأردني، أصبحت خدمة eFAWATEERcom الرائدة من مدفوعاتكم حجر الزاوية في نجاح الشركة، مما عزز مكانتها كشركة رائدة موثوق بها في مجال الدفع.

أصبحت مدفوعاتكم حجر الزاوية في انتقال الأردن إلى اقتصاد غير نقدي، وذلك بفضل بوابتها الإلكترونية التي تربط جميع البنوك في الأردن بالفواتير وتقدم أكثر من 1100 خدمة. وبفضل شبكة التبني والتوزيع القوية من خلال البنوك ومقدمي خدمات الدفع، فضلاً عن دعم الحكومة الأردنية لخدمات مثل الجمارك والغرامات ودفع الضرائب، لعبت مدفوعاتكم دورًا محوريًا في هذا التحول. كما أن نجاح الشركة هو شهادة على التوجيه والدعم من البنك المركزي الأردني، الذي كانت جهوده فعالة في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر رقمية وغير نقدي.

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