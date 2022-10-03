بهدف التعرف على خصائص لحوم البقر الأوروبية

أبوظبي: أعلنت بروفاكونو (بروفاكونو مدريد، إسبانيا)، المنظمة الزراعية – الغذائية المشتركة بين المهنيين في صناعة لحوم الأبقار الإسبانية، عن تنظيم زيارة لكبار مستوردي لحوم الأبقار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العديد من المصانع والمزارع الإسبانية، كجزء من البعثة التجارية المرافقة لحملة "Wonderful Beef 2.0"، والتي تهدف لتعريف المشاركين حول سلامة وجودة لحوم الأبقار الأوروبية، والتي تعتمد نموذجاً أوروبياً صارماً في الإنتاج.

وكان خمسة من كبار مستوردي لحوم الأبقار في دولة الإمارات وهم: Excellence Meats LLC و Hope Gourmet و Parker Migliorini International Food Trading LLC و Sunlife General Trading LLC و Unique Seven Star General Trading، قد شاركوا في البعثة لمدة أربعة أيام في أسبانيا، حيث زاروا في اليوم الأول إحدى أشهر مزارع الماشية، كونها من أكبر منتجي لحوم الأبقار والتي تولد وتُربى في مزارعها الخاصة، ومن خلال خطوط متجانسة من السلالات والأجناس والتشكيلات والدهون. كما اطلع المشاركون على أنواع اللحوم الإسبانية، والتي تعتمد على مراقبة للجودة للحصول على منتجات موثوقة وذات قيمة عالية.

وفي اليوم الثاني، زار المشاركون مدينة بونول في فالنسيا، وجالوا في مزرعة أبقار تبلغ مساحتها أكثر من 55 ألف متر مربع، والتي تضم خطاً للذبح بطاقة تصل إلى 100 رأس خلال الساعة الواحدة، ومصنعاً لتجهيز وتقطيع اللحوم بطاقة 130 طناً يومياً، بالإضافة إلى مركزاً مخصصاً لإنتاج الوجبات الخفيفة واللحوم المفرومة والبرغر، ومركزاً ضخماً لتفريز منتجات اللحوم المختلفة بمساحة 40 ألف متر مكعب.

وتضمن اليوم الثالث زيارة إلى مدينة برشلونة، حيث تمت دعوة المشاركين إلى جولة في إحدى أقدم مزارع الأبقار في أسبانيا وأكثرها شهرةً، والتي تعود لأكثر من 100 عام، حيث اطلعوا على أهم الإجراءات المتبعة في عملية إنتاج اللحوم. واختتم اليوم الرابع بزيارة إلى ميركامدريد، حيث المقر الرئيسي لمصنع متطور لمعالجة لحوم الأبقار.

وتُعتبر المرافق التي زارها المشاركون في البعثة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر المرافق اعتماداً على أنظمة فحص صارمة وقيمة تنافسية عالية في منتجاتها من لحوم الأبقار، والتي تتيح الحصول على أفضل المنتجات. وكانت البعثة قد التقت خلال الزيارة بممثلي شركة "بروفاكانو"، واستعرضوا معاً العديد من المواضيع المتعلقة بالإنتاج وجودة المنتجات، كما عبر المشاركون عن شكرهم لمناقشة النقاط الهامة التي تم عرضها ومناقشتها خلال البعثة، والمتضمنة برنامج تربية الماشية الانتقائي، وسلسلة التوريد، ومرافق السلخ والتخزين المميزة، وبرامج التعبة والكشف عن الأجسام الغريبة، بالإضافة لاطلاعهم على اللوائح الصارمة والمعتمدة في صناعة اللحوم الأوروبية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بروفاكونو

تتألف منظمة بروفاكونو، وهي المنظمة الزراعية - الغذائية المشتركة بين المهنيين في صناعة لحوم البقر الإسبانية، من رابطة وطنية تمثل شركات من قطاعات إنتاج وصناعة وتجارة لحم البقر. وتمثل هذه الجمعيات مصالح أعضائها وتدافع عنها. وبالإضافة إلى ذلك، بروفاكونو هو المكان الذي تجتمع فيه هذه الجمعيات وحيث يتم اعتماد القرارات فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للقطاع.

تأسست بروفاكونو في 2 ديسمبر 1997 واعترفت بها وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والأغذية رسميا كمنظمة مشتركة بين المهنيين في مجال الأغذية الزراعية، في 30 يونيو 1998، وفقا للقانون 38/1994 الذي ينظم المنظمات المهنية المشتركة بين المهنيين في مجال الأغذية الزراعية