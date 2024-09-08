الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة برق، الشركة الناشئة المبتكرة في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، عن إبرامها لشراكة استراتيجية مع ماستركارد، بهدف تقديم حلول دفع متقدمة عبر منصة "بوابة ماستركارد" التقنية.

وستستفيد شركة برق بموجب هذه الاتفاقية، من التقنيات المتطورة التي توفرها "بوابة ماستركارد"، لتمكين عملائها في جميع أنحاء المملكة من الوصول إلى مجموعة متكاملة من خدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى العديد من العروض والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم، بسرعة استجابة استثنائية تتماشى مع متطلبات السوق العصرية.

وستُمكن هذه الشراكة شركة برق من تعزيز عروض خدماتها بشكل كبير، حيث ستستفيد الشركة من القدرات الفريدة التي توفرها "بوابة ماستركارد"، بما في ذلك المعالجة السلسة للمدفوعات، والتقنيات المتقدمة لمكافحة الاحتيال، الأمر الذي يُضفي المزيد من الراحة والسرعة والطمأنينة للعملاء في جميع تعاملاتهم المالية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العنزي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برق: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة." وأضاف: "مع تزايد حاجة الشركات والمواطنين والمقيمين في المملكة إلى حلول سريعة وآمنة لتحويل الأموال على الصعيد العالمي، نفخر بتعاوننا مع ماستركارد لتقديم الحلول المتقدمة التي ينتظرها العملاء. لقد نجحت ماستركارد في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العابرة للحدود وحلول التحويلات المالية، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها لتمكين الأفراد والمجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة ويسر إلى هذه الأدوات المبتكرة".

من جانبها، قالت ماريا باربو، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة "بوابة الدفع" لدى ماستركارد: "تتطلع ماستركارد للعمل كشريك مفضل للمملكة وهي تخطو خطوات حثيثة في مسيرتها الطموحة لتحقيق التحول الرقمي. ونحرص على لعب دور أساسي في دفع عجلة نمو وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة، من خلال تعاوننا الوثيق مع شركات مبتكرة مثل برق. هدفنا المشترك هو إعادة تعريف الخدمات المالية وتقديم مجموعة متكاملة من العروض العالمية التي تمكن الأفراد والشركات من إجراء المدفوعات بأسلوب يتماشى مع تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم".

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تمثل هذه الشراكة خطوة جوهرية نحو تعزيز جهود التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، مع تلبية الطلب المتزايد على المعاملات المالية العابرة للحدود بين الأفراد والشركات.

وتُعد "بوابة ماستركارد" منصة متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات معالجة المدفوعات والحلول المتقدمة لمكافحة الاحتيال، الأمر الذي يمكّن البنوك والمؤسسات المالية المسؤولة عن تحصيل ومعالجة دفعات البطاقات، والتجار، والمشاريع الصغيرة، وشركاء التكنولوجيا من تحقيق مستويات أعلى من الأمان والابتكار. كما توفر لهم القدرة على المنافسة بفعالية في عالم المدفوعات الرقمية سريع التطور.

وتشمل الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها "بوابة ماستركارد" خدمات العضوية، والمدفوعات التلقائية، والاشتراكات، وسداد الفواتير، وخطط الأقساط، وغيرها من الحلول المتقدمة للعمليات التجارية التي تستلزم تنفيذ الدفعات بانتظام دون حاجة الشخص الدافع للتواجد على الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

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