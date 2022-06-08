تستعد شركة برايم بيلد للتطوير العقاري لطرح مشروع "ليك يارد ريزيدنس" بالحي السياحي في مدينة بدر وذلك خلال الشهر القادم ضمن الخطة التوسعية التي تتبناها الشركة في السوق المصري خلال الفترة الحالية.



وقال محمد مريد رئيس مجلس إدارة شركة شركة برايم بيلد إن الشركة نجحت في الحصول على مشروع جديد على مساحة 35 فدان وذلك باستثمارات تتجاوز المليار جنيه.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مشروع ليك يارد ريزيدنس يضم وحدات سكنية متنوعة بين شقق وتاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 140 متر مربع إلى 220 متر مربع



ولفت إلى أن الخطة التوسعية للشركة تأتي ضمن توسع الدولة في إنشاء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تهدف إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص



وأكد أن القيادة السياسية نجحت في توفير كافة السبل لنجاح في مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية وذلك مع تقديمها كافة التسهيلات للقطاع الخاصة ومن بينها قطاع التشييد والبناء.



ولفت مريد إلى أن الشركة لديها خطة طموحة للدخول في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها المدينة ومن المتوقع أن تقوم الشركة بدراسة العديد من الأراضي المطروحة عليها خلال الفترة القادمة.



وفي السياق ذاته قال المهندس ياسر زيدان الرئيس التنفيذي للشركة أن مشروع "ليك يارد ريزيدنس" يأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الشركة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن المشروع يضم العديد من الخدمات التي يحتاجها العميل.



وأضاف زيدان أن المشروع يحتوي على 25 عمارة وكذلك مجموعة من الفيلات كما يضم نادي اجتماعي على مساحة 2.5 فدان ومجموعة من حمامات السباحة والمساحات الخضراء.



وأكد الرئيس التنفيذي إلى أن ليك يارد ريزيدنس يضم أيضا مسار خاص للدرجات وتراك مخصص للمشي بالإضافة إلى أن المشروع يحتوي على أنظمة مراقبة عالية الجودة



وأشار إلى أن المشروع يتمتع بكافة الخدمات الذكية التي تلبي احتياجات العملاء مشيرا إلى أن الشركة بصدد التعاقد مع كبرى شركات الأمن والحراسة لتأمين الكمبوند بالكامل.



وأوضح زيدان إلى أن المشروع يضم مول تجاري تستهدف الشركة من خلاله التعاقد مع العديد من العلامات التجارية الكبرى خاصة وأنه يعد الأول من نوعه في المنطقة.



وأشار إلى أن المول يحتوي العديد من المساحات التجارية المناسبة لكافة الأنشطة التجارية المختلفة مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التعاقد مع شركة متخصصة في إدارة المولات التجارية لجذب العلامات التجارية الكبرى.



وأشار إلى أن الشركة تقدم من خلال المشروع مجموع ظن التسهيلات في عملية التقسيط تبدأ من 6 سنوات إلى 10 سنوات بمقدمات تبدأ من 10%.



وأوضح زيدان إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب canadian consultant والذي يعد واحد من أكبر المكاتب الاستشارية على مستوى العالم.



ومن جانبه قال معتز الحلواني عضو مجلس إدارة شركة برايم بيلد للتطوير العقاري إنها تخطط للانتهاء من بيع "ليك يارد ريزيدنس" قبل نهاية العام الحالي .



وأضاف الحلواني أن الشركة ستعمل على وضع أسعار تنافسية تناسب كافة الشرائح مشيرا إلى أن وحدات المشروع تحتوي على جميع المساحات المختلفة.



وأكد أن الشركة تمتلك العديد من المشروعات المختلفة في مدينة بدر حيث تمتلك ما يزيد عن 15 مشروع نجحت الشركة في تحقيق مبيعات جيدة بها بالإضافة إلى دخولها بمشروعات جديدة في مدينة القاهرة الجديدة وتحديدا بيت الوطن وهو ما يؤكد على تنويع محفظتها العقارية.



وأكد أن الشركة انتهت من ما يقرب من 70% من مشروع اوندكسا الساحل الشمالي والذي يضم العديد من الوحدات المتنوعة في المساحة باستثمارات تتخطى نصف مليار جنيه تقريبا.



ولفت إلى أن شركة برايم بيلد للتطوير العقاري قامت بافتتاح الفرع الثالث لها والأول في محافظة الإسكندرية وذلك بعد الطلب الكبير على مشروعاتها من العملاء داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

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