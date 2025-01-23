الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة بتيل العالمية عن إطلاق ثلاثة مواقع جديدة لعلامتيها التجاريتين الرائدتين، كافيه بتيل وبتيل الآن، ضمن المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشركة لاستراتيجيتها التوسعية وتأكيداً على التزامها الراسخ بالجودة والابتكار وتقديم تجربة طعام راقية، بما يتيح لها مزيداً من التواصل مع عملائها في أبرز وجهات السفر.

ويشكّل افتتاح أحدث فروع كافيه بتيل، الاسم الرائد في مجال الطهو والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية. ويأتي هذا الإنجاز بالشراكة مع مجموعة إس إس بي، حيث تسعى هذه المجموعة العالمية الشهيرة بخبرتها التي تزيد على 50 عاماً إلى تعزيز تجارب السفر من خلال دمجها مع عالم الأطعمة والمشروبات، وتقديم خدمات ضيافة فاخرة في المطارات ومراكز السفر الحيوية في جميع أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يقدم الفرع الجديد لكافيه بتيل، من موقعه في منطقة السوق الحرة بالمطار، تجارب طعام استثنائية تلبي شغف المسافرين الدوليين، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الوجبات الصحية عالية الجودة والمحضّرة بعناية من مكونات متوسطية مختارة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة وصحية، سواءً اختاروا تناولها داخل المطعم أو في مكان مريح ضمن المطار. ويعكس هذا التعاون التزام بتيل وإس إس بي بالارتقاء بتجارب الطعام في المطارات عبر الابتكار والجودة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال الكرجية، مدير تطوير الأعمال لدى شركة بتيل العالمية: "يعكس الموقع الجديد التزام الشركة بتحقيق النمو والتميز. ومع استمرارنا في تعزيز رؤية علامتنا التجارية وحضورها العالمي، تهدف خططنا للتوسع في المطارات إلى تحسين رحلات السفر من خلال تقديم تجربة طهو مميزة للمسافرين، والارتقاء بمعايير تناول الطعام في المطارات داخل المنطقة وخارجها إلى مستويات غير مسبوقة".

وفي الوقت ذاته، تواصل بتيل الآن، العلامة المتخصصة في تقديم الوجبات الجاهزة والتي تشهد توسعاً سريعاً، تعزيز وجودها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا النمو الاستراتيجي بالتعاون مع مشغل السفر العالمي الشهير، لاجاردير ترافل ريتيل، في خطوة تدعم توسيع حضور العلامة التجارية على الصعيد الإقليمي، وتندرج ضمن الخطط الرامية إلى تحقيق مزيد من التوسع مستقبلاً داخل المنطقة وخارجها. وسعياً منها للارتقاء بمعايير تناول الطعام في المطارات، افتتحت العلامة فرعاً لها داخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما تستعدّ لإطلاق فرع جديد في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. ومن المقرر أن تقدّم الوجهتان الجديدتان مجموعة مختارة من منتجات بتيل الآن المميزة، بما في ذلك المعجنات وأصناف السندويش الفاخرة والقهوة ذات المنشأ الواحد، مما يضمن توفير أرقى تجارب الطعام للمسافرين.

ويؤكّد بلال الكرجية مواصلة بتيل الآن رحلة الابتكار والنمو ومواكبة المتطلبات العصرية للعملاء، لا سيما بعد افتتاح ستة فروع للعلامة في المنطقة منذ تأسيس بتيل الآن في عام 2023، ويقول في هذا الصدد: "تتوسع بتيل الآن في توفير خدمات الطعام داخل المطار، بالشراكة مع لاجاردير ترافيل ريتيل، مما يعكس التزامنا بأقصى معايير الجودة. ويسهم الجمع بين منهجية التميز لدينا والرؤية الاستراتيجية الذكية لشركائنا في تعزيز مكانة بتيل الآن في السوق، ويمهد الطريق أيضاً لافتتاح مزيد من الوجهات في المستقبل، بما يعزز مكانة علامتنا التجارية الرائدة في قطاع الأطعمة والمشروبات في المنطقة".

تواصل شركة بتيل العالمية نموها الإقليمي، كما تركز في الوقت نفسه على رسالتها المتمثلة في تقديم تجارب طعام استثنائية من خلال علامتي كافيه بتيل وبتيل الآن، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في ترسيخ حضور الشركة ضمن قطاع الأغذية العالمي.

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