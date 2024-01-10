المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، مذكرة تفاهم مع شركة إريكسون، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الاتصالات، لتوسعة مبادراتها في مجال الاستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري. ووقع الاتفاقية كل من الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon ونيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا.

كجزء من التعاون، ستعمل كل من شركة بتلكو وإريكسون معًا على إطلاق برامج تدعم مبادرات الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن شركة بتلكو من الاطلاع على خبرة شركة إريكسون وممارساتها العالمية الرائدة في مجال الاستدامة والأثر البيئي.

ويعد برنامج" Product Take-Back" أحد أبرز مبادرات شركة إريكسون والذي يهدف إلى تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالتخلص من المعدات والأجهزة الإلكترونية التي لم تعد قيد الاستخدام، إلى جانب الحد من الأثر البيئي، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للمنتجات وتمديد دورة حياتها من خلال إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل سليم، والذي ينتج عنه تقليل النفايات أو الحد منها بشكل كلي.

علاوة على ذلك، ستقوم إريكسون بتقديم ورشات شاملة حول مواضيع تتعلق بالعمل المناخي والحياد الصفري، مما يمكن شركة بتلكو من تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة للمساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إريكسون بتزويد شركة بتلكو بتجاربها التي تتعلق باستخدام حلول وتقنيات الشبكات التي تزيد من كفاءة الطاقة وتقلل من البصمة الكربونية، والذي يمكن شركة بتلكو من اعتماد حلول الشبكات المستدامة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم تطلعات شركة بتلكو في تشغيل شبكات صديقة للبيئة وتحقيق الحياد الصفري، بالإضافة إلى تنفيذ ممارسات الاقتصاد الدائري مثل تقديم طرق مسؤولة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية التي تم التخلص منها.

وعلق الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في Beyon على التوقيع قائلاً: "نحن متحمسون للبدء في هذا التعاون والعمل بالقرب مع شركة إريكسون، الشريك التكنولوجي لشركة بتلكو، والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستدامة واستراتيجيات تقليل النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها".

وتابع قائلًا "نحن في Beyon وبتلكو ندرك الحاجة إلى دمج الممارسات المستدامة في عملياتنا، ومن خلال تعاوننا مع إريكسون، فإننا نهدف إلى الاستفادة من خبراتهم لتوسعة مبادرات الاستدامة لدينا وتعزيز أهدافنا المتمثلة في تقليل بصمتنا البيئية."

واختتم حديثه قائلًا: "نحن ملتزمون ببرامجنا البيئية التي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2035. ونؤمن بأن بالوعي والإدراك لكيفية إدارة اعمالنا ودمج الممارسات المستدامة في عملياتنا، يمكننا من تحقيق أهدافنا المرجوة".

وقال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "باعتبارنا شركة رائدة عالميًا في تنفيذ الممارسات المستدامة عبر عملياتنا، يسر إريكسون التعاون مع شركائها للاستفادة من خبرتهم وتقنياتهم الموفِرة للطاقة. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة بتلكو لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ونحن واثقون من أننا معًا، سنوفر اتصالًا غير محدود يحسن الحياة، ويعيد تعريف الأعمال، ويقدم مستقبلاً مستدامًا في مملكة البحرين بالتماشي مع رؤية البحرين 2030."

#بياناتشركات

-انتهى-

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com