بتلكو تقدم عروضًا حصرية لأعضاء الجمعية

المنامة، البحرين: وقع كل من شركة بتلكو، وهي جزء من مجموعة Beyon، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية شراكة خلال اجتماع عُقد في مقر شركة بتلكو بالهملة. ووقع الاتفاقية كل من رئيس الجمعية سعادة النائب أحمد صباح السلوم والسيد عبدالله دانش المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو.

وكجزء من الاتفاقية، ستقدم شركة بتلكو عروضًا حصرية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية وحاضنات الأعمال التابعين للجمعية، من خلال توفير أسعار خاصة لباقات الموبايل والبرودباند والأجهزة، إضافة إلى تخصيص نقطة اتصال مخصصة لخدمة ودعم تقديم الخدمات. كما ستوفر نقطة الاتصال التدريب على حلول وتكنولوجيا الاتصالات للأعضاء على أساس منتظم.

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة بتلكو والدعم المستمر التي تقدمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع الاقتصادي في البحرين بشكل عام.

صرح عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو، قائلا: "تولي شركة بتلكو اهتمامًا كبيرًا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والذي يعد ركيزة مهمة في اقتصاد البحرين، ويسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ".

وأضاف قائلَا: "نحن نقر بالدور المهم الذي يلعبه قطاع المؤسسات في المملكة، ونحرص على لتنمية عملية نمو الشركات ولزيادة فعاليتها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بأفضل الحلول والخدمات. وتلتزم بتلكو بتمكين هذه المؤسسات رقميًا، ومساعدتها على الاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة لتعزيز عملياتها وتوسيع نطاقها".

والجدير بالذكر أن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأسست في عام 2012 برئاسة أحمد صباح السلوم والرئاسة الفخرية لفاروق يوسف المؤيد، والتي تهدف بشكل أساسي في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما تتشرف الجمعية بإدارة وامتلاك 4 حاضنات من أصل حوالي 19 حاضنة في البحرين وهي (بروسكاي، مركز ألواني لتنمية المؤسسات الصغيرة، بوابة البحرين، مجمع بوابة الخليج الطبي)، إضافة إلى أن مجمع بوابة الخليج الطبي يعد أول حاضنة طبية من نوعها في الشرق الأوسط.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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