المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، اتفاقية شراكة مع بورصة البحرين لتوفير حلول السحابة لقطاع الأعمال، مما يتيح ربط المؤسسات مباشرة مع بورصة البحرين والاستفادة من الاتصالات المتطورة والخدمات ذات القيمة المضافة.

ستتيح هذه الشراكة التي تأتي في إطار مبادرة شركة بتلكو "خلق مجتمعات لأصحاب المصلحة المشتركة " حيث توفر لمختلف القطاعات، لا سيما قطاع البنوك والتمويل، فرصة الربط مباشرة ببورصة البحرين، باستخدام خدمة شبكة المنطقة الواسعة المحددة بالبرمجيات ((SD WAN من بتلكو. هذا النهج المبتكر سيساعد على إنشاء سحابة خاصة لجميع الأعضاء في بورصة البحرين (المتصلين ببورصة البحرين) ومن ضمنهم الوسطاء، ويعد الحل الأول من نوعه الذي تقدمه بتلكو للقطاع المالي. يتميز هذا الحل بخدمات اتصال متطورة تشمل تكرار الشبكات لضمان استمرارية الاتصال، وتوفير مستويات أعلى من الأمان بالتشفير، فضلا عن متابعة البيانات، وتوفير المرونة لجميع أنواع الاتصالات، بما في ذلك التبديل متعدد البروتوكولات باستخدام المؤشرات التعريفية (MPLS)، وحزمة الإنترنت المخصصة، وشبكات الجيل الرابع والخامس، وخدمات البرودباند.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري: "إننا سعداء بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع بورصة البحرين، ويسرنا انضمامهم إلى سحابة قطاع الأعمال الخاصة بنا. وفي ظل هذا الحل المتميز، نجحنا في إنشاء سحابة خاصة لبورصة البحرين، تتيح للمشاركين في السوق ومن ضمنهم الوسطاء الاتصال مباشرة بحلول شبكة (SD WAN)، بغض النظر عن وسيلة الاتصال المستخدمة. يهدف هذا الحل إلى تزويدهم بتجربة اتصال محسّنة، وتعزيز حركة وكفاءة عملياتهم."

من جانبه، صرح السيد حسين عبد المحسن الجمري، مدير أول إدارة تقنية المعلومات بقوله: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير الخدمات التي تقدمها بورصة البحرين لجميع المشاركين في السوق عن طريق الاستفادة من تقنية السحابة المبتكرة والتي ستساهم في تعزيز اتصالهم بالبورصة وتعزيز كفاءة وشفافية العمليات. كما توفر هذه الشراكة منصة آمنة وقوية لجميع المشاركين في السوق، مما يتيح لهم إجراء عملياتهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون يعكس التزامنا بتقديم حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتساهم في تعزيز البنية التحتية لسوق المال في مملكة البحرين."

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