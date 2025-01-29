دبي/ميامي: أعلنت شركة باي ميريت بادوفاني للتسويق والعلاقات العامة، عبر مقرها في منطقة الخليج، عن افتتاح مكتبها الجديد في ميامي، فلوريدا. ويأتي هذا التوسع في إطار مخططاتها الاستراتيجية لتقديم خدماتها في السوق الأمريكية، مع التركيز على قطاعي السفر والضيافة من خلال قسمها المختص بدعم قطاع الضيافة.

يقع المكتب الجديد في منطقة بريكيل كي الراقية في ميامي، وسيقدم خدماته لشركات الضيافة خارج الولايات المتحدة التي تسعى إلى استقطاب مزيد من النزلاء الأمريكيين. في المقابل، سيواصل مكتب الشركة في دبي تركيزه على مساعدة العلامات التجارية في استقطاب المزيد من عملاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدّم الشركة حالياً خدمات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، حيث توفر حلولاً متنوعة تتراوح بين استشارات التسويق الشاملة والمشاريع المتخصصة.

منذ انطلاقها في عام 2022، شهدت باي ميريت بادوفاني نمواً ملحوظاً وانضمت إلى قائمة عملائها مجموعة من أبرز مجموعات الفنادق العالمية والعقارات الفاخرة المستقلة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا. وإلى جانب قطاع الضيافة، تعمل الشركة مع قطاعات أخرى، تشمل القطاع المالي وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يختص قسم "دعم القيادات التنفيذية على أعلى المستويات" بتقديم دعم شامل للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في أبرز الشركات العالمية، لمساعدتهم في تلبية جميع متطلبات الاتصال بكفاءة واحترافية.

وقالت ميريت بادوفاني، المؤسس والرئيس التنفيذي: "يمثل التوسع إلى ميامي والسوق الأمريكية خطوة مثيرة في إطار مهمتنا لتقديم نتائج متميزة لعملائنا حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، أنا أعشق ميامي، لذا كان اختيار الموقع سهلاً للغاية!"

تؤكد باي ميريت بادوفاني التزامها بالنمو الاستراتيجي، وتسعى الشركة لاستكشاف مواقع إضافية تتماشى مع رؤيتها العالمية.

نبذة عن باي ميريت بادوفاني

تأسست شركة باي ميريت بادوفاني في عام 2022، وهي شركة رائدة في مجالات التسويق والعلاقات العامة وتمثيل المبيعات، مع مكاتب في كل من دبي وميامي. تتميز الشركة بتقديم حلول متخصصة عبر أربعة أقسام رئيسية، تركز على صناعات متنوعة تشمل دعم قطاع الضيافة، تلبية احتياجات القطاع المالي، تعزيز التسويق في قطاع الرياضات الإلكترونية، ودعم القيادات التنفيذية على أعلى المستويات.

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