الرياض، المملكة العربية السعودية، (ماسيف ميديا): أعلنت شركة باي شيب لتقنية المعلومات PIESHIP، ومقرها المملكة العربية السعودية، عن إغلاق جولة استثمارية (Pre-seed) لم يُفصح عن قيمتها، وذلك بمشاركة الصناديق الاستثمارية سيدرا فنتشرز، نما فنتشرز وعدد من المستثمرين الملائكيين.

تأسست باي شيب PIESHIP في عام 2023 على يد ناصر الحارثي ومساعد العامري ومحمد محسن. وتتخصص الشركة بتقديم حلول لإدارة المستودعات وتطبيق لمتابعة وتوصيل الشحنات بالإضافة الى حلول تقنية أخرى تخدم القطاع اللوجستي. انضمت باي شيب PIESHIP الى مبادرة MVPlab المقدمة من قبل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بالدفعة الأولى وتأهلت ضمن أفضل 20 مشروع.

وبهذه المناسبة، قال ناصر الحارثي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: "تقدم باي شيب حلولًا مبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية لتحسين تجربة شركات توصيل الميل الأخير لتوصيل الشحنات بشكل أسرع وبأدوات تواصل فعالة مع العملاء، وأيضاً تمكّن باي شيب شركات التوصيل من رفع كفاءة مندوبي التوصيل وذلك بخلق بيئة تنافسية فعالة بين العاملين".

بدوره صرح هيثم الفريح، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لسيدرا فنتشرز، قائلاً: "يشهد سوق التجارة الالكترونية نمواً متسارعاً، وتُعتبر شركات توصيل الميل الأخير والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية في هذا النمو، ونحن نثق في قدرة فريق عمل باي شيب على توفير أفضل الحلول التقنية لخدمة القطاع".

كما قال محمد الزعبي، المؤسس والشريك الاداري في نما فنتشرز: "لقد كتبت أول شيك استثماري في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، أعتقد انني اكتسبت مهارة في تحديد وتمييز الأشخاص الذين لديهم خبرة حقيقية في مجالهم خلال نصف ساعة من الحديث معهم. وعندما تحدثت مع ناصر، وخلال العشر دقائق الأولى، أيقنت بأنه على دراية تامة بقطاع الخدمات اللوجستية. كما نقول في نما فنتشرز: نحن لا نستثمر في التطبيقات بل نستثمر في فرق العمل التي تملك مجموعة مهارات متكاملة وتعمل على بناء شركات واعدة تدار بشكل ممتاز وهذا ينطبق على باي شيب. لقد رأينا "بائعًا" رائعًا في ناصر، "فاعلًا" رائعًا في محمد و "مشغلًا" رائعًا في مساعد. وهذا يجعلنا متحمسين للغاية للانضمام إلى هذه السفينة الصاروخية المذهلة مع فريقٍ مؤسسٍ متميز".

يُذكر أن الأستاذ إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، قد تحدث عن الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها قائلاً: "نحن نسعى إلى بناء منظومة ريادية تقنية متكاملة في المملكة، نهدف فيها إلى خلق أكثر من 17 ألف وظيفة في القطاع التقني، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بقيمة 10 مليار ريال. كما نهدف أيضًا إلى خلق 1000 شركة تقنية سعودية ناشئة خلال الثلاث سنوات القادمة إننا اليوم نتحدث عن 300 شركة تقنية تم إطلاقها في العام السابق، لنجسد بذلك روى واضحة في التطور والنمو التقني".

تستهدف شركة باي شيب توظيف الاستثمار في توسيع رقعة أعمالها، ومجالات البحث والتطوير، واستحداث منتجات وخدمات جديدة لعملائها من أجل المساهمة في نمو القطاع.

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تم إرسال هذا البيان الصحفي بواسطة وكالة ماسيف ميديا في إطار مبادرتها الرامية إلى تمكين الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://massivemediame.com

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ناصر الحارثي، شركة باي شيب

بريد إلكتروني: Nasser@pieship.com

موقع إلكتروني: www.pieship.com

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