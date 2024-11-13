حصلت شركة بايرماكس، الرائدة عالمياً في مجال حلول الدفع الرقمية، على جائزة أفضل مزود لحلول الدفع لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" لهذا العام. ويأتي هذا التكريم ليؤكد نجاح بايرماكس في توفير خدمات مالية تكنولوجية استثنائية للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب ريادتها في مجال حلول الدفع الرقمية.

تقام فعاليات الجوائز السنوية لـ "ميا فاينانس"، لتكريم المؤسسات المالية، ومزودي الحلول التكنولوجية، وشركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات العامة، ورواد الأعمال أصحاب الإنجازات الاستثنائية، الذين قدموا خدمات رائدة ومنتجات مميزة وخدمات مبتكرة.

وعبر وانغ هو، الشريك المؤسس لشركة بايرماكس، عن سعادته وفخره بحصول الشركة على جائزة MEA Finance؛ وأوضح أن هذا التكريم ليس مجرد إشادة بنجاح تقنياتهم المبتكرة واستراتيجياتهم الإقليمية، بل هو أيضاً شهادة قيّمة على تفاني فريقهم في تقديم الأفضل لعملائهم؛ مشيرًا إلى ترحيبهم، وتطلعهم إلى التعاون مع شركاء جدد.

ونظرًا للمستقبل، أكد وانغ هو على التزام بايرماكس بمواصلة تعزيز حضورها وتعميق جهودها في سوق الشرق الأوسط، لدعم المزيد من الشركات وتعزيز النظام البيئي للدفع الرقمي عبر مختلف أقاليم المنطقة؛ مما يمكنهم من تحقيق أكبر قدر من النمو والنجاح العالمي لعملائهم.

أبرز إنجازات عام 2024:

حققت بايرماكس العديد من الإنجازات البارزة، في سنة 2024 عبر سوق الشرق الأوسط، حيث كانت أول شركة آسيوية للتكنولوجيا المالية تنشئ مقرًا إقليميًا في الرياض، كما حصلت على رخصة "مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الإلكتروني (PTSP) " من قبل المدفوعات السعودية، نيابة عن البنك المركزي السعودي (ساما) في سبتمبر؛ والتي تمكن الشركة من العمل بسلاسة داخل النظام المالي السعودي، بجانب توفير حلول دفع آمنة ومرنة وفعالة للتجار في جميع أنحاء البلاد.

شراكات واعدة لمستقل مالي أكثر شمولًا:

أبرمت بايرماكس شراكات مع بنوك رائدة مثل البنك السعودي الأول (SAB)، والإمارات دبي الوطني؛ مما أسهم في تعزيز النظام البيئي لتقنية التوأم الرقمي، ودعم الشمول المالي والتنويع الاقتصادي، مع تعزيز تجربة المستخدم من خلال خدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعمل بايرماكس على تعزيز وجودها وتوسيع عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، باعتبارها أول شركة آسيوية للتكنولوجيا المالية حاصلة على رخصة تحصيل المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل الشركة في طليعة مجال حلول الدفع الرقمية؛ حيث تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتحسين الخدمات لتقديم أفضل قيمة، وفرص لعملائها؛ كما تهدف الشركة إلى تمكين التوسع التجاري العالمي وتسهيل الانتقال إلى مجتمع لا نقدي.

تكنولوجيا رائدة بصدد عالمي:

وتواصل الشركة بناء رؤيتها لتوفير حلول دفع مبتكرة في جميع أنحاء العالم. إذ تجاوزت إنجازات بايرماكس في عام 2024 حدود الشرق الأوسط وحظيت بالتقدير العالمي بحصولها على جائزة ذا أسّيت(The Asset) لأفضل حل مدفوعات ومتحصلات بعام 2024، خلال حفل توزيع الجوائز ذا أسّيت تريبل إيه (The Asset Triple A Awards)، وذلك بفضل تغطيتها الممتازة لـ 95% من طرق الدفع الرئيسية في الأسواق الناشئة.

ولتحقيق هدفها الأساسي الكامن في دعم نجاح عملائها من التجار على نطاق عالمي، تقدم بايرماكس مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك إدارة المخاطر، وإدارة العملات الأجنبية، وتسويق الدفع (تسويق المتاجر الإلكترونية)، والخدمات المالية والضريبية، وبناء بيئة تجارية متكاملة لعملائها التجار للتفوق في سوق عالمي تنافسي ومواجهة تعقيدات العولمة بسهولة.

نبذة عن شركة بايرماكس:

تُعتبر شركة بايرماكس "PayerMax" شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، وتركز بشكل كبير في الأسواق الناشئة، ولها وجود عالمي في مجال الأعمال. وهي ملتزمة بتقديم حلول دفع عالمية احترافية بأساليب شاملة. تغطي العمليات التجارية للشركة 150 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. وتدعم هذه الشبكة الواسعة أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة للمعاملات، وأكثر من 20 لغة محلية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة للمستخدمين العالميين. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة، وقد أنشأت أكثر من عشرة مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والصين.

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