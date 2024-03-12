*تم تحديث البيان بناء علي طلب الشركة المرسلة للبيان الصحفي

رفع حصة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهماً عادياً نتيجة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد، وتمثل ما نسبته12 % من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

إلى سهماً عادياً نتيجة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد، وتمثل ما نسبته12 % من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 10% المعلن عنها سابقاً. يبقى حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال

تقليص حجم الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين من 674,730,000 إلى 659,736,000 سهماُ عادياً، أي ما يعادل 88 % من إجمالي أسهم الطرح، مقارنة مع نسبة 90% من أسهم الطرح المعلن عنها سابقًا

سهماُ عادياً، أي ما يعادل 88 % من إجمالي أسهم الطرح، مقارنة مع نسبة 90% من أسهم الطرح المعلن عنها سابقًا لم يطرأ أي تغيير على فترات الاكتتاب، حيث انتهت فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 12 مارس 2024 وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")؛ اليوم عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهماً عادياً بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستنادًا إلى النطاق السعري المعلن مسبقًا والذي يتراوح بين 2.00 درهم إماراتي إلى 2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليون و188.92 مليون درهم تقريباً تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص 659,736,000 سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88% من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 12 مارس 2024 وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "باركن" في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز "باركن" ورقم التعريف الدولي AEE01370P249.

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

نبذة عن باركن ش.م.ع

تعدُّ "باركن" أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات في دبي؛ وتمتلك حقوقاً حصرية لتشغيل جميع مرافق مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية، بالإضافة إلى مواقف المركبات المباني متعددة الطوابق العامة في الإمارة. واعتماداً على سجلٍ حافل يمتد لما يقارب الثلاثة عقود، يتولى فريق باركن اليوم تشغيل قرابة 197,000 موقف للمركبات المدفوعة في مواقع استراتيجية عبر جميع أنحاء دبي، مما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين.

المستشار المالي المستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط

المنسقون العالميون المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

ويو بنك

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-انتهى-