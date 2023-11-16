دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16نوفمبر 2023: أعلنت شركة بارسونز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PSN، عن تعاونها مع سكتور. بيلد لدمج حلول الذكاء الاصطناعي وتسهيلها وتوسيع نطاق استخداماتها ضمن عملياتها من خلال منصة أوبن سبيس للذكاء الاصطناعي، وذلك بما من شأنه توفير رؤية شاملة في العديد من المشاريع الضخمة في منطقة الشرق الأوسط.

وتجمع هذه الخطوة بين أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة للإشراف على عمليات الإنشاء بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وهي تأتي استكمالاً لالتزام شركة بارسونز باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط مع تطويرها أكثر من 30 مشروعاً في المنطقة.

ويعتبر دمج بارسونز لمنصة أوبن سبيس للذكاء الاصطناعي مع نمذجة معلومات البناء من الحلول المتميزة التي تتيح للأطراف المعنية الحصول على صور المواقع في الوقت الفعلي تقريباً، بما يعود عليهم بنتائج إيجابية ملموسة مثل تعزيز معرفتهم بتفاصيل المشروع والمستجدات التجارية وتحسينات الجودة، فضلاً عن ضمان التنسيق الفعال فيما بينهم، وتسريع إعداد التقارير.

وبهذا الصدد، قال بيير سانتوني، رئيس قسم البنية التحتية لدى شركة بارسونز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعتبر الأتمتة من أبرز العوامل التي تساهم في التطور التحويلي ضمن القطاع الهندسي. وتتميز بارسونز بخبرتها الكبيرة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مشاريعها، والتي تتكامل بسلاسة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يمهد لمرحلة جديدة تحفل بالكفاءات والقدرات الاستثنائية".

ويعمل منهج بارسونز في الأتمتة على إطلاق الموارد البشرية من أجل التركيز على أنشطة إدارة المشاريع الحيوية، مما يقلل وقت تنفيذ المشروع ومستوى المخاطر بشكل كبير، كما يسهم التحول الرقمي بالحد من عمليات التنقل الفعلية، مما يخفض البصمة الكربونية للمشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن بارسونز تواصل تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في جميع المشاريع التي تديرها، وذلك في إطار التزامها برسم ملامح مستقبل جديد في إدارة الإنشاء.

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لمحة حول شركة بارسونز

تعد بارسونز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا في مجالات الأمن الوطني والبنية التحتية، وتتمتع بإمكانات واسعة في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات، والفضاء والدفاع الصاروخي، والنقل، والمعالجة البيئية، والتنمية الحضرية، وحماية البنية التحتية الحيوية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Parsons.com ومتابعتنا على منصات لينكد إن وفيسبوك. ​​​ ​​

للانضمام إلى شركة بارسونز من أجل رسم ملامح المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: parsons.com/mea