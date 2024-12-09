دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة بارات لندن، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات السكنية في العاصمة البريطانية ولديها أكثر من 40 عامًا من الخبرة في إنشاء منازل جديدة في أكثر المناطق الواعدة في لندن، اليوم محفظتها الاستثمارية، مسلطة الضوء على الإمكانات الاستثمارية الاستثنائية التي تتمتع بها لندن للمشترين من الشرق الأوسط.

تتضمن المحفظة الاستثمارية معلومات مفصلة عن العديد من التطورات الحالية في جميع أنحاء المدينة، وتوضح الحقائق والأرقام والإحصائيات التي تكشف عن سبب جاذبية العقارات السكنية في لندن للمستثمرين الأجانب.

تركز شركة بارات لندن، وهي إحدى شركات بارات ريدرو أكبر شركة لبناء المساكن في المملكة المتحدة، على اختيار المواقع التي ستقام فيها مشاريع التطوير الجديدة في المناطق التي يتم تجديدها وتنشيطها والتي تخدمها وسائل النقل العام الممتازة وغيرها من المرافق. ونتيجة لهذا، كان نمو رأس المال في العديد من هذه المناطق استثنائيًا، مع توقعات عالية بالنمو في المستقبل.

يكشف تقرير محفظة الاستثمار أن أسعار المساكن حول حدائق ويمبلي بارك، أحد أهم مشاريع التطوير العقاري لشركة بارات لندن بالقرب من ملعب ويمبلي الشهير، ارتفعت بنسبة 60% خلال عقد من الزمان. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات بأكثر من ضعف متوسط ​​لندن، بنسبة 49% خلال السنوات الخمس الماضية. ومع استثمار 3.17 مليار دولار أمريكي في إعادة التطوير في المنطقة المحلية والمرافق المحلية المتميزة، من المقرر أن يستمر ارتفاع شعبية النقطة الثقافية في شمال غرب لندن.

وعلى نحو مماثل، يقع مشروع سبرينغفيلد بليس، حيث تبني شركة بارات لندن شققاً ومنازل جديدة موفرة للطاقة بالقرب من حديقة مساحتها 32 فداناً، في قرية سكنية جديدة مثيرة في جنوب غرب لندن، وقد شهدت هذه المنطقة التي تحظى بشعبية كبيرة نمواً في الأسعار بنسبة 58% في السنوات العشر الماضية وعائداً إيجارياً متوقعاً مثيراً للإعجاب بنسبة 5.5%.

مع سجل حافل ببناء المنازل في مناطق أصبحت مرغوبة بشكل متزايد، يتوقع خبراء العقارات استمرار النمو.

وفي مشروع هندون ووترسايد، وهو مشروع تطوير شقق بجوار خزان ويلش هارب، يتوقع الخبراء زيادة الأسعار بنسبة 42% في السنوات الخمس المقبلة. وينبغي للمستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار العائد الإيجاري المحتمل بنسبة 6.7% والنمو الإيجاري المتوقع بأكثر من 18% في السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو أسعار المساكن في مشروع ستيرلينج بليس في جنوب غرب لندن بنسبة 29% مثيرة للإعجاب خلال نفس الفترة.

وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق في شركة بارات إنترناشيونال: "تُعد محفظة الاستثمار موردًا لا يقدر بثمن للمستثمرين في الشرق الأوسط الذين يفكرون في شراء العقارات السكنية في المملكة المتحدة، ولكنهم قد لا يكونون على دراية بالمدينة وكل ما تقدمه، بالإضافة إلى تقديم الفوائد المالية للاستثمار، فإنها تقدم لمحة عامة عن أبرز معالم العاصمة البريطانية التي تضم أكثر من 200 مسرح و192 متحفًا وأكثر من 3000 مساحة خضراء تغطي ما يقرب من نصف المدينة التي تعد موطناً لبورصة لندن، و5000 شركة تقنية بما في ذلك ميتا وجوجل، وأربع من أفضل 50 جامعة في العالم وثماني من أفضل المدارس الثانوية، فليس من المستغرب أن يتم التصويت على لندن كأفضل مدينة طلابية في العالم للعام السادس على التوالي.

هذا ويشهد الطلب على العقارات الإيجارية في عاصمة المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً بشكل استثنائي، حيث يبحث كل 23 مستأجرًا عن عقار، وفقًا لوكلاء العقارات في لندن فوكستونز، وعوائد إيجارية قابلة للتحقيق تزيد عن 6٪ في بعض المناطق، كما يكشف محفظة الاستثمار الخاصة بشركة بارات لندن عن عوائد متوقعة بنسبة 6.2٪ في مشروع إيستمان فيليج، وهو مشروع تجديد رائد لموقع مصنع سابق في هارو، حيث شهدت المنازل بالفعل نموًا في رأس المال بنسبة 12٪ في ثلاث سنوات؛ وعائد إيجاري بنسبة 6.3٪ في برموندسي هايتس في ساوث بارك، حيث يوفر برج تاريخي مكون من 26 طابقًا إطلالات على نهر التيمز، وعائد بنسبة 6.4٪ في هايس فيليج في غرب لندن، وهي منطقة تجديد نابضة بالحياة بجانب القناة المائية.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن منزل ثانٍ للعيش فيه أو مكان للدراسة لأطفالهم، فإن مشاريع بارات لندن في ريدجواي فيوز في شمال لندن ورويال جيتواي في شمال غرب المدينة توفر جودة حياة لا مثيل لها، مع مساحات خضراء شاسعة ومرافق من الدرجة الأولى في الموقع ومدارس ومؤسسات تعليمية محلية ممتازة.

وفي حين أن بعض المنازل في المحفظة جاهزة للسكن بأسعار تبدأ من 443 ألف دولار أميركي، فإن البعض الآخر يمكن شراؤه على الخريطة، مع خطة دفع جذابة تقدم وديعة بنسبة 10% و90% عند الانتهاء، مما يوفر فرصة لتثبيت أسعار اليوم.

لمحة عن شركة بارات لندن(Barrat London):

تقوم شركة Barratt London ببناء منازل عالية الجودة في عاصمة المملكة المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا. وقد أكملت شركة Barratt London، وهي قسم من شركة Barratt Developments أكبر شركة بناء منازل في المملكة المتحدة بالفعل بناء أكثر من 50 ألف منزل في المدينة واستثمرت 137 مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث الماضية.

تلتزم Barratt London بتقديم تجربة عملاء مميزة وتطوير منازل استثنائية لجميع سكان لندن، كما تملك الشركة مجموعة واسعة من المطورات السكنية والشراكات التي تقدم منازل في جميع أنحاء العاصمة لجميع سكان لندن من شقق بنتهاوس الأكثر حداثة في مدينة لندن إلى مخططات تجديد متعددة الاستخدامات في هندون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.barratthomes.co.uk/new-homes/london/

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