• تدعم ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والتعاون والابتكار

الرياض، المملكة العربية السعودية - يسرّ شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة الرائدة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط، أن تعلن رسمياً عن إطلاق برنامج "قيادة أبطال القيمة"، وهو عنصر أساسي في استراتيجيتها للنمو. تمّ تصميم البرنامج لتزويد قادة ايجكس بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة تنافسية، ويعتمد نهجاً هيكلياً لتعزيز خلق القيمة للشركة وعملائها.

يمتدّ برنامج "قيادة أبطال القيمة" على ثلاث مراحل و12 ورشة عمل، ويركز على العمل مع القادة لتقييم وتعزيز وتطوير المبادرات الرئيسية التي تدفع نحو النمو المستدام والربحية. ومن خلال استخدام تقنيات مثبتة عالمياً في تحقيق التحول، سيتعلّم المشاركون المبادئ الأساسية لخلق القيمة والمكونات الثقافية التي تعتمدها بعض من أنجح شركات "فورتشين 500".

يتمحور البرنامج حول تطبيق مبادئ العمل "من الجيد إلى العظيم" و"القيادة النابعة من القلب"، لمواجهة التحديات والفرص الداخلية والخارجية. وتؤكد مبادئ "من الجيد إلى العظيم" على القيادة المنضبطة، والتركيز، والعمل المتسق. وهو يرتكز على فكرة أن الشركات تحقق العظمة بوجود الأشخاص المناسبين، ومواجهة التحديات بشكل مباشر، والتركيز على ما يمكنهم التفوق فيه، واستخدام التكنولوجيا كأداة دعم، مع الحفاظ على زخم طويل المدى لتحقيق نجاح مستدام.

من خلال التركيز على الثقة، والتواصل، والترابط كعوامل رئيسية للنمو المستدام، تعمل مبادئ "القيادة النابعة من القلب" على تعزيز مرونة الموظفين وتطوير التعاون والقيادة من خلال تشجيع المشاركة في الإبداع على جميع المستويات. يرتكز هذا النهج على أدلة علمية وتطبيقات عملية، مما يعزز ثقافة مؤسسية قائمة على تحقيق الهدف والابتكار، ويزيد رضا الموظفين، مع تحقيق تحسينات ملموسة في المبيعات والإنتاجية والربحية.

وفي هذا السياق، قال خالد الدوسري، رئيس الخدمات المشتركة في شركة ايجكس للخدمات اللوجستية: "في ظلّ مشهد الأعمال السريع التطور اليوم، تواجه المؤسسات تحديات اللوائح المعقدة، والتحول الرقمي السريع، ونماذج الأعمال المتطورة. لمواجهة هذه التحديات، يوفر برنامج "قيادة أبطال القيمة" لدى ايجكس للقادة المهارات اللازمة لتحقيق التحول وخلق قيمة دائمة".

وأضاف الدوسري: "يمثل البرنامج خطوة محورية في استراتيجيتنا، ويؤكد التزامنا بتمكين قادتنا، ليس فقط لتحقيق نتائج جيدة وإنما للسعي أيضاً نحو العظمة. من خلال تضمين هذه المبادئ في عملياتنا، فإننا نضع الأساس لنمو مستدام يعود بالنفع على موظفينا وعملائنا والمجتمع ".

تقديراً لجهودها في خلق بيئة عمل إيجابية وتمكينية، حصلت ايجكس مؤخراً على شهادة "مكان رائع للعمل" في المملكة العربية السعودية. تعكس هذه الشهادة التزام الشركة المستمر برضا الموظفين ورفاهيتهم، مما يؤكد التأثير الإيجابي لمبادرات مثل برنامج "قيادة أبطال القيمة" في تعزيز ثقافة التميز والابتكار والنمو. وبينما تواصل ايجكس رحلتها لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، فإن هذه الشهادة تعزز مكانتها كجهة عمل مفضلة في المنطقة.

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط.

شركة ايجكس موجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 50 منشأة لوجستية و870 مركبة و1500 موظف، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تتراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

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