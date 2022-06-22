أعلنت شركة ان سي بي للتطوير العقاري عن طرح أولي مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة فيرتي مستهدفين في ذلك مبيعات بقيمة ٥٠٠ مليون جنية جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة حضره لفيف من كبار المطورين العقاريين ونجوم الفن والإعلام.



قال د . جرجس لاوندي رئيس مجلس الإدارة ان مشروع فيرتي هو أول استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية وان مجلس إدارة الشركة يضم نخبة من الخبرات الكبيرة والقوية في القطاع العقاري والتي تتجاوز العشرون عاماً خبرة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء ، وتابع أن شركة ان سي بي هي اختصار لمعني كلمة بناة العاصمة الإدارية والذي يعكس توجهات ورؤية مجلس إدارة الشركة في المساهمة الحقيقية في تنمية وبناء هذا المشروع الوطني العملاق من خلال حزمة من المشروعات التي تلائم وتناسب العاصمة الإدارية .



وأضاف احمد مهدي الرئيس التنفيذي للشركة أن طرح مشروع فيرتي في الوقت الحالي جاء بعد عدد من الدراسات المالية والتسويقية والهندسية والتي أعدت علي يد أفضل المتخصصين في ذلك ، فضلاً عن ثقتنا في أن الاستثمار في العقار هو أفضل استثمار والأمن علي الإطلاق .



وتابع أنه تم التعاقد مع اكبر بيوت الخبرة الهندسية والتشغيلية للمشروع حيث تم التعاقد مع شركة اركريت كإستشاري هندسي للمشروع وهي واحدة من أكبر المكاتب الهندسية الموجودة حالياً والتي تمتلك باع طويل وخبرات قوية في مشاريع متعددة بالعاصمة الإدارية و تم التعاقد مع شركة إدارة وتشغيل منذ البداية وهي شركة برين تو فاكت وذلك حرصاً منا علي تحقيق وتوفير كل المعطيات التشغيلية للمشروع منذ البداية والاهتمام بأدق التفاصيل التي تساهم في نجاح تشغيل المشروع كما أن الأخيرة تمتلك خبرات قوية في تشغيل وإدارة المولات التجارية وتمتلك سابقة أعمال قوية لأكبر العلامات التجارية الموجودة حالياً .



وأشار شريف الغزالي رئيس القطاع التجاري للشركة الي ان المشروع يقع علي محور رئيسي بمنطقة الداون تاون وهو المحور الغربي بعرض ٧٠ م تقريباً و الرابط بين محور بن زايد الرئيسي و الحي الحكومي وحي المال والأعمال ويضم مقرات لشركات الأدوية العالمية ، والمشروع عبارة عن أرضي و١٢ دور تجاري إداري طبي وعلي مساحة ٣٦٣٢ متر.



وأضاف انه تم طرح المرحلة الأولي من المشروع وسوف يتم المرحلة الثانية خلال الشهر القادم ويليها المرحلة الثالثة ومن المتوقع الإنتهاء من مبيعات المشروع بحد أقصي ٦ اشهر .



وأضاف الغزالي انه تم طرح أسعار بيع المشروع بسعر تنافسي ومدروس جيداً يبدأ من ١٨٩٠٠ جنية للمتر الإداري وعلي نظام سداد يصل الي ١٠ سنوات كعرض خاص أثناء فترة تلقي الحجوزات وتم الانتهاء من بيع من معظم وحدات المرحلة الأولي .

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