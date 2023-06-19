اعلنت شركة "ان سى بى" احدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى عن اطلاق ثالث مشروعاتها "فالانسيا" بمنطقة الاندلس بالقاهرة الجديدة.



وبحجم استثمارات 3.7 مليار جنيه خلال احتفالية ضخمة بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة و اعضاء مجلس الادارة وعملائها ولفيف من الشخصيات الهامة.



قال جرجس لاوندي، رئيس مجلس إدارة شركة "ان سى بى"خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الاحتفالية ان الشركة لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة وتستهدف حجم استثمارات يصل الى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى وتستعد لطرح سلسلة من المشروعات فى مختلف انحاء الجمهورية.



لتلبية احتياجات جميع الشرائح والطبقات مشيرا الى ان حجم استثمارات الشركة خلال السنة الاولى من عملها بالسوق بلغ 6 مليارات جنيه .



ونجحت فى اطلاق مشروعها الثالث "فالانسيا" بمنطقة الاندلس بالقاهرة الجديدة .



واضاف لاوندى ان المشروع يقام على مساحة 12.5 فدان بمنطقة الاندلس بالقاهرة الجديدة وهو مشروع سكنى ويتكون من 15 عمارة وستريب مول وكلوب هاوس ومناطق خدمات وتمثل المبانى 22.5% والباقى مساحات خضراء مشيرا الى ان المشروع يوفر للعملاء جميع سبل الرفاهية ويلبى احتياجاتهم حيث يضم نادى رياضى وكريستال لاجون وكيدذ ايريا وجيم.



وأضاف المهندس وليد لاوندي عضو مجلس الإداره ورئيس القطاع الهندسي أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 3 سنوات مشيرا ان المشروع يتم تنفيذه على اربعة مراحل.



وأشار الي ان المشروع اعتمد فى تصميمه على المزج بين الحضارة القديمة ورقى الحاضر الذى يمزجه بالطابع العصرى الحديث بالاضافة الى التركيز على سهولة استخدام العميل للمشروع وخدماته دون تعقيد.



وأوضح عاطف مناي عضو مجلس الاداره ورئيس قطاع الاستثمار أن الشركة تستهدف التوسع باستثمارتها خلال الفترة المقبلة في مشروعات بمختلف المناطق وتقوم بطرح مشروعاتها بعد دراسات مستفيضة للسوق العقارى ومعرفة احتياجات العملاء سواء داخل مصر او خارجها نظرا لاستهدافها العميل الاجنبى ايضا فى اطار تبنى الدولة لمنظومة تصدير العقار من اجل تسويق مشروعاتنا خارجيا والوصول بالمنتج العقارى المصرى لعملاء من جميع دول العالم كما سبقتنا فى ذلك بعض الدول كتركيا واليونان وغيرها .



وتابع ان الشركة تقدم للعملاء انظمة تقسيط مرنة ومتميزة وتناسب جميع العملاء وتسهيلات فى السداد حيث يبدأ سعر المتر من 21 الف جنيه وحتى 26 الف جنيه وبدون مقدم وسداد على 10 سنوات الى جانب خصم على الكاش يصل الى 12% مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى السوق العقارى خاصة ان العقار اصبح الملاذ الامن للادخار فى ظل عدم استقرار اسعار الذهب وارتفاع معدلات التضخم واصبح العميل لايجد امامه وسيله للحفاظ على قيمة مدخراته الا من خلال شراء العقار وبالتالى انتعاش حركة البيع والشراء وتحريك السوق.



واشار ان الشركة تستعد لطرح مشروعات جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة حيث استطاعت الشركة تكوين رؤية واضحة عن طبيعة السوق العقارى المصرى واحتياجاته وكيفية استيعاب الزيادات السعرية وتحقيق التوازن بين الاسعار والقوة الشرائية للعميل.

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