الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، وقعت شركة انوفارتك للاستثمار، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني، و الذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة - بالأخص الجرافين. وتهدف الشراكة أيضًا إلى تحسين برامج التدريب وتسهيل تبادل الخبرات بين الشركتين لتعزيز معرفة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في القطاع التكنولوجي.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى السيد سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار، والسيد أنور حسين، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار بحضور السيد سالم الظاهري - المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في جامعة أبوظبي.

تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام المؤسستين بتعزيز العلاقات ودفع الابتكار في القطاعات التكنولوجية الحيوية من خلال التركيز على الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة الاستراتيجية مثل الجرافين بالتعاون تحديدا بالتعاون مع معهد سريلانكا لتكنولوجيا النانو (SLINTEC) لشراكة الجرافين، تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة لكل من انوفارتك للاستثمار وجامعة أبوظبي لتحقيق تقدم كبير في هذه المجالات.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "تجسد هذه الشراكة الإستراتيجية مع انوفارتك منصة حيوية لتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يتماشى مع رسالتنا في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي. ونسعى دائماً في جامعة أبوظبي للعمل والتعاون مع الشركاء على المستويين الوطني والعالمي، بهدف تزويد طلابنا بالمهارات والمعارف المطلوبة في القرن الواحد والعشرين، لتمكينهم من التفوق في مسيرتهم المهنية المستقبلية والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030."

وأكد السيد سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار، على أهمية التعاون، قائلاً: "شراكتنا مع جامعة أبوظبي تمثل خطوة مهمة في تعزيز النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في المنطقة. من خلال العمل معًا، يمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة وخدمة الوطن من خلال الابتكار في القطاعات الحيوية. كما نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع الجامعة ضمن مبادرة "صنع في الإمارات" حيث ينسجم هذا التعاون بشكل استراتيجي مع التوجه لتحسين القيمة المحلية عبر تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى دفع عجلة النمو المستدام والمساهمة في رؤية الإمارات التي تستهدف إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة."

وأشار السيد أنور حسين، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار، إلى إمكانيات الشراكة قائلاً: "تعزز مذكرة التفاهم هذه التزامنا بالتميز والابتكار. من خلال التعاون مع جامعة أبوظبي، نهدف إلى دفع الحدود في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة الاستراتيجية بما في ذلك الجرافين، مما يساهم في مستقبل أكثر أمانًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية."

وتعد هذه الشراكة حافزا كبيرا لتقدم كبير في البحث والتدريب وتبادل المعرفة، لضمان بقاء كل من انوفارتك للاستثمار وجامعة أبوظبي في طليعة الابتكار التكنولوجي في المنطقة من خلال مبادرة دعم الشركات الناشئة و حضانتها وصولاً إلى المرحلة التجارية.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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حول انوفارتك للاستثمار

انوفارتك للاستثمار هي شركة ابتكار قائمة على الاستثمار في التكنولوجيا وتهدف إلى ريادة الاستثمار التكنولوجي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المواد المتقدمة والطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، وذلك من خلال التزامها بالبحث والتطوير، وتهدف شركة انوفارتك للاستثمار إلى إيجاد حلول مؤثرة ومبتكرة تساهم في التقدم والنمو الاقتصادي.

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