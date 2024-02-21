مسقط. تسعى انفولاين، إحدى الشركات الرائدة المزودة لخدمات تقنية المعلومات (ITES) في سلطنة عُمان، أن تُحدث نقلة تحولية في العمليات التجارية باستخدام أحدث التكنولوجيا، وذلك لإضافة القيمة لشريحة متنوعة من العملاء من كلا القطاعين؛ الحكومي والخاص.

وفي آخر ابتكار لها، قدمت انفولاين، بالتعاون مع أحد شركائها، نظام معالجة الفواتير التلقائي لأحد العملاء في قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يُحدث هذا النظام تغييرًا بارزًا في اتمام المعاملات، وسيضع الشركة من ضمن الرواد من حيث التطورات التكنولوجية في القطاع.

وأشاد الفاضل معاذ العميري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة انفولاين، على أهمية الكفاءة التشغيلية والدقة عند اتمام المعاملات في قطاعي الكهرباء والمياه. وأكد بأن نظام معالجة الفواتير التلقائي سيحدث نقلة تحولية بارزة في اتمام المعاملات في مثل هذه الصناعات النشطة.

وقد تم تصميم النظام الأول من نوعة "الذكي" (SMART) المركزي في عُمان لشركات إنتاج الكهرباء والمياه، لأتمتة ومعالجة الفواتير من 25 مولدًا متواجدًا في جميع أنحاء السلطنة، الأمر الذي سيضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية الهامة والتقليل من الأخطاء في الحسابات اليدوية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العمليات الشاقة، والتقليل من الأخطاء، وتسريع دورات الدفع. ومن خلال النظام المبتكر، تهدف انفولاين إلى تعزيز الإنتاجية، والدقة، والمساهمة بشكل فعّال في تطوير معاملات الكهرباء والمياه في عُمان.

وبالإضافة إلى نظام معالجة الفواتير التلقائي، تعمل انفولاين على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيقات إدارة العمليات الحديثة المبنية على البيانات، المصممة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في دعم نمو الأعمال بشكل عام.

ومن خلال جهودها المستمرة الهادفة لتوسيع نطاق الحدود التكنولوجية وتقديم خدمات ممتازة، نجحت انفولاين في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به؛ يعمل على إعادة تشكيل هيكلة الأعمال التجارية باستخدام أحدث التكنولوجيا في عُمان.

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