مسقط: تعمل شركة انفولاين، الشركة الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي في سلطنة عُمان، على تعزيز مكانتها في إطار التميز المنظمي بإقامة سلسلة متواتية من ورش العمل الثقافية. وأقيمت ورش العمل في فندق كمبينسكي مسقط، مشيدةً على تفاني انفولاين في تعزيز ثقافة العمل المتكاملة التي تتسم بروح العمل الجماعي الفعّال والقيادة المستنيرة.

صنفت ورش العمل حسب مواضيع مختلفة، على سبيل المثال "ورش العمل التأسيسية" و"ورش عمل القيادة" و"ورش العمل استعداداً للمستقبل"، وتهدف ورش العمل على تعزيز التعاون، وتطوير قدرات القادة، ومواكبة القوى العاملة مع أهداف الشركة وخططها التي وضعتها للمستقبل. ولا تهدف مساعي الشركة إلى غرس شعور الانتماء بين الكوادر فقط، بل إنها تساهم في تنمية وتطوير القادة لدعم الابتكار وإحداث نقلة نوعية في نمو الشركة

وتعليقاً على الورش العمل، قال الفاضل معاذ العميري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة انفولاين، "في انفولاين، نؤمن بأن إذا قمنا بمشاركة موظفينا في المبادرات بفعالية، وبتوفير الفرص للنمو والتطوير باستمرار، وبتعزيز ثقافة العمل، فقد قمنا بالاستثمار في موظفينا، وهم في غاية الأهمية لدينا. وتسهم مساعينا في خلق بيئة عمل متميزة وناتجة ومثمرة. وعندما يحصل الموظفون على الارشاد والتوجيه سيتمكنون من تحديد مسارهم المهني في الشركة. وعند حدوث ذلك، سيجسد الموظفون رؤية الشركة الموحدة بتوازن مع جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف الشركة الكبرى، مشكلين قوة تعاونية تعزز الابتكار."

وأضاف قائلاً، "تساهم مثل هذه المبادرات بشكل كبير في تعزيز شعور النجاح والانجاز الشخصي والمهني في كل مسعى. وبينما نواصل ازدهارنا في السوق العُماني، تلعب ورش العمل الثقافية دورًا محورياً في مواءمة فريق عملنا مع رؤيتنا الاستراتيجية وتعزيز مساعينا لاستكشاف آفاق جديدة في مشهد الابتكار التكنولوجي."

وتناولت ورش عمل انفولاين الثقافية مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام، بما في ذلك إعادة تأكيد قيم الشركة الأساسية، وتعزيز المهارات القيادية، وصياغة استراتيجيات فعّالة لتعزيز التقدم المستدام وتسهيل سير العمليات.

وتمتد ورش العمل المستمرة إلى ما بعد نقل المعرفة وغرس ثقافة العمل التحفيزية وتشجيع الابتكار والتعاون المستمر، وتجسد القيم الأساسية هوية انفولاين التجارية.

وقد وضعت أعمال انفولاين التجارية في عُمان أسساً رزينة لدعم ورش العمل. ومع تواجدها المستقر في السلطنة، نجحت انفولاين في تقديم ابتكارات تكنولوجية متطورة، وتوفير مجموعة متكاملة من حلول الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة العمليات لتلبية احتياجات السوق العُماني المتغيرة. وتعتبر ورش العمل استثمارًا استراتيجيًا في القوى العاملة التابعة لانفولاين، بهدف نجاح الشركة وعملياتها التجارية الحالية في عُمان ولدعم مرحلتها التالية من النمو والتوسع.

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