دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة ام سي اي ميدل ايست (ش.ذ.م.م)، الرائدة عالمياً في مجالات التفاعل والتسويق، عن حصولها هذا الشهر على شهادة أيزو 9001:2015 (لأنظمة إدارة الجودة) وأيزو 20121:2012 (لنظام إدارة استدامة الفعاليات) بعد أن استوفت جميع المعايير الخاصة بهذين الاعتمادين، في إنجاز يؤكد التزام الشركة بأفضل المعايير ضمن جميع ممارساتها، فضلاً عن تعهدها بحماية البيئة وضمان النتائج عالية الجودة لجميع العملاء والشركاء والجهات المعنية لديها.

ويتمحور جانب الاستدامة لدى تنظيم الفعاليات حول اتخاذ التدابير الملموسة لحماية البيئة وتعزيز المجتمع الصحي ودعم الاقتصاد المزدهر. لذا تم تطوير المعايير العالمية بهدف تخفيف الضغوط الواقعة على البنية التحتية والمرافق المحلية والحد من النفايات في المجتمعات التي تستضيف الفعاليات.

وأطلقت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وهي الهيئة الدولية الناظمة للقطاع، مبادرة "فعاليات محايدة مناخياً" عام 2021 بهدف مواكبة التوجهات العالمية المتنامية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ووقّعت ام سي اي، بصفتها جزءاً من فريق العمل المعني بالاستدامة، على وثيقة الحياد المناخي الخاصة بقطاع الفعاليات، وبالتالي فإن الشركة تلتزم بمواجهة التغيّر المناخي من خلال وضع الأهداف الضرورية لتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف اتفاقية باريس.

وتوازياً مع التعافي الذي يُسجله القطاع والاقتصاد بشكل عام، من المتوقع أن نشهد نمواً متسارعاً في قطاع السفر لأغراض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من الفرص المجزية لجميع الجهات ذات الصلة. وتُعد أنظمة الجودة المخصصة لإدارة تجربة العميل إحدى المقومات الرئيسية لضمان توفير تجارب سلسة للعملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أجاي بوجواني، المدير الإداري لشركة ام سي اي ميدل ايست، وأحد أبرز الناشطين في مجال حماية البيئة واعتماد الممارسات المستدامة: "بذل فريقنا جهوداً حثيثة للارتقاء بممارسات الاستدامة ذات الصلة بخدماتنا وعملائنا، وهو ما مكّننا من الحصول على هذا الاعتماد المرموق. ويؤكد حصول ام سي اي على شهادة أيزو 20121:2012 التزامها بحماية البيئة وحرصنا على إدارة الممارسات المستدامة المعززة على امتداد جميع مفاصل دورة إدارة الفعالية. ونحرص على إدارة فعاليات العملاء والشركاء وفق أعلى مستويات العناية، ونهدف إلى تزويدهم بخدمات استثنائية تستند إلى معايير الجودة الراسخة المعتمدة في شركتنا، الأمر الذي دفعنا للحصول على تقييم خارجي مستقل لضمان أن تكون عملياتنا المتميزة الأفضل ضمن فئتها على الدوام".

وتتولى المنظمة الدولية للمعايير (أيزو)، أكبر مؤسسة عالمية مختصة في وضع المعايير الدولية، تطوير وتحديث معايير أيزو 9001:2015 وأيزو 20121:2012 القائمة على العمليات. وتلتزم ام سي اي الآن بضمان الجودة وحماية البيئة من خلال تنفيذ واتباع الخطوات الضرورية للامتثال لهذين المعيارين.

ومن جانبه، قال روبن لوكرمان، رئيس مجموعة ام سي اي: "ام سي اي هي شركة رائدة في قطاع الفعاليات والتسويق، وتتميز بأفضلية تنافسية في القطاع بفضل عملياتها التي تضمن توفير أعلى درجات الجودة لجميع الجهات المعنية. ويعكس حصول الشركة على شهادة أيزو 9001:2015 مدى التزامها بمعايير الجودة عبر جميع أنشطتنا، إضافة إلى اعتماد مختلف الضوابط اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعايير الصارمة في مختلف عملياتها وحلولها التقنية وفي أوساط جميع العاملين لديها. ويسرنا تحقيق هذا الإنجاز المهم في منطقة الشرق الأوسط، وفي دبي على وجه الخصوص، التي تُعد واحدة من أسرع مُدن العالم نمواً في مرحلة ما بعد كوفيد-19، والتي نجحت مدى الأعوام القليلة الماضية في استقطاب العديد من الفعاليات الجديدة".

ويمثّل معيار أيزو نظام إدارة الجودة الأشهر حول العالم، ويساعد الشركات على إثبات قُدرتها على تقديم المنتجات والخدمات بما ينسجم مع تفضيلات العملاء والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحصلت ام سي اي ميدل ايست على شهادتي الأيزو بعد عمليات مراجعة دقيقة أجرتها مؤسسة جابريل ريجيسترار، شركة التسجيل المستقلة الرائدة عالمياً والمتعمَدة لإصدار شهادات أيزو. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستويات رضا العملاء من خلال التنفيذ الفعّال لنظام الشركة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتحسين المستمرة، كما تمثّل خير دليل على التزام ام سي اي بمعايير جودة الخدمات والاعتبارات البيئية.

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كافيثا برابهو

مديرة قسم إدارة الرابطات

شركة ام سي اي ميدل ايست (ش.ذ.م.م)

kavitha.prabhu@wearemci.com

3116317(4)971+

لمحة حول شركة ام سي اي

ام سي اي هي إحدى أبرز شركات التفاعل والتسويق حول العالم. تُصمم الشركة الحلول المتمحورة حول العملاء بهدف إطلاق العنان للطاقات الكامنة بما يضمن تحفيز الابتكار والنمو الذي يعود بالفائدة على العملاء، وتشمل عروضها تنظيم الفعاليات المباشرة والافتراضية وأنشطة التواصل الاستراتيجية والرقمية وغيرها من الحلول الاستشارية والمجتمعية. وتساعد الشركة العلامات التجارية والشركات والرابطات والمنظمات غير الربحية على مواجهة التحديات والتقريب بين موظفيها للعمل يداً بيد لرسم ملامح غدٍ أفضل. وتمتلك ام سي اي، الشركة المملوكة بشكل مستقل وتتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقراً رئيسياً لها، حضوراً عالمياً بارزاً في 60 مكتباً ضمن 31 دولة. www.mci-group.com