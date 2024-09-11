يتألّف برج امال 8 السكني من 48 طابقاً، ومن المتوقّع أن يقدم تجارب إقامة لا تضاهى مع وسائل راحة استثنائية ضمن مشروعه في قلب ميدان هورايزون في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعدّ امال شركة رائدة في التطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة، وقد أعلنت رسمياً عن وضع حجر الأساس لمشروعها الأول الذي طال انتظاره تحت اسم امال 8 ضمن مشروع ميدان هورايزون المتميّز. سيتألّف هذا البرج السكني متعدد الاستخدامات من 48 طابقاً، ليشكّل نقلة نوعية في مجال بناء المساكن الحضرية، حيث يدمج التصميم العصري مع الاستدامة والراحة القصوى.

حضر الحفل حشدٌ من الضيوف البارزين، من بينهم الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة امال عبدالله لاحج ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، فضلاً عن عدد من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين من شركتَي امال وأيانا القابضة. يمثّل هذا الإطلاق إنجازاً بارزاً لشركة امال، كما يعزّز رؤيتها الهادفة إلى تطوير مستقبل المشاريع السكنية في المنطقة عن طريق تنفيذ مشاريع ريادية تلبّي التطلّعات العصريّة.

يقع برج امال 8 بجوار محمية رأس الخور للحياة الفطرية حيث تطغى أجواء الهدوء، مشروع يقدم خلفية مستوحاة من جمال الطبيعة وسط مناظر بانورامية على محمية الفلامنجو والمساحات الخضراء الخلابة، فيما يستفيدون من كافّة وسائل الراحة المتوفّرة في كلّ مدينة عصرية. كذلك، يمتاز البرج بتصميم مستدام، إذ يستخدم التقنيات الصديقة للبيئة لتقليل أثره على البيئة مع ضمان أقصى درجات الراحة والأناقة.

في هذه المناسبة، صرّح عبدالله لاحج الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة امال، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن وضع حجر الأساس لمشروعنا الأول الذي يحمل اسم امال 8 ويأتي على شكل برجٍ سكني عصري يجسّد التزامنا بإرساء معايير جديدة لسوق المشاريع السكنية، من خلال تقديم مساكن تعكس الابتكار والأناقة فيما تتمتّع بقيمة مستدامة. كما نسعى، بالتعاون مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى تصميم برجٍ سكني أيقوني يعزّز مكانة دبي على مستوى الابتكار والتميّز. يُعتبر برج امال 8 أكثر من مجرّد مشروعٍ سكني، بحيث يشكّل وجهة مصمّمة بإتقان لتجمع ما بين معايير الراحة والطابع العملي بتناغمٍ تام، ممّا يسلّط الضوء على التزامنا ببناء منازل تعزز رفاهية السكان وتختصر جوهر التميز والفخامة."

من جهته، علّق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قائلاً: "يسرني أن أتعاون مع عبدالله لاحج وشركة امال لتصميم هذا المشروع الذي سيرتقي بمعايير المشاريع السكنية الفاخرة في دبي. كذلك، يتمتّع عبدالله بروح قيادية مبهرة وتمتلك شركة أيانا القابضة قدرات كبيرة ستؤدي دوراً محورياً في قلب كل المقاييس في هذا المجال من خلال هذا المشروع الاستثنائي. وبالتالي، نتطلّع معاً إلى تصميم برجٍ غير مسبوق سيضفي بصمة خاصّة على مشهد التصميم المعماري في دبي، كما سيقدّم لسكّانه أسلوب حياة فاخر لا مثيل له."

من المتوقّع أن يصبح برج امال 8 عنواناً بارزاً في دبي، يضمّ مجموعة كبيرة من وسائل الراحة، بما فيها مراكز اللياقة البدنية، المسابح، مناطق الألعاب للأطفال وحدائق مصممة بأناقة، إلى جانب وجهات متعدّدة كمراكز التسوق، الترفيه، وتناول الطعام. من المتوقّع أيضاً أن يصبح آمال 8 مثالاً لأسلوب الحياة العصري، حيث يمتاز بتصميم مبتكر ويلتزم التزاماً راسخاً بالاستدامة، فيجسّد رؤية الشركة المتمثلة في بناء مجتمع مزدهر ضمن موقع صديق للبيئة.

نبذة عن شركة امال

تُعدّ امال شركة مبتكرة للتطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة الخبيرة في هذا المجال. تكرّس شركة امال جهودها للارتقاء بأسلوب الحياة العصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركّز على تصميم مشاريع سكنية مميزة تمزج بين الرقي والأناقة العصرية. تخضع الشركة أيضاً لإشراف الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارتها عبدالله بن لاحج، فتجمع التصاميم المبتكرة مع أساليب البناء المستدامة وأحدث التطورات التكنولوجية لبناء مجتمعات فريدة ونابضة بالحياة. تلتزم شركة امال بتجاوز توقعات المستثمرين والسكان على حدٍّ سواء، فترسي معايير جديدة للتميّز في سوق العقارات الفاخرة.

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