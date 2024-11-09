- البدر: إنجاز هام ليس للشركة فقط بل للقطاع الاستثماري في الكويت ويمكّننا من تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق

- سمارت ويلث منصة استشارات سهلة الاستخدام تُنشى خطة استثمارية لكل عميل وفقاً لقدرته على تحمل المخاطر وأهدافه

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن حصولها على ترخيص مستشار استثمار آلي مسجل لدى هيئة أسواق المال، وذلك بعد استيفاء الشركة لكافة الشروط والمتطلبات.

وبذلك تكون الوطني للاستثمار من أوائل الشركات التي وافقت هيئة أسواق المال على قيدها لتقديم خدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية في الكويت. ويأتي هذا الانجاز ليعزز من مكانة الشركة في القطاع الاستثماري في دولة الكويت ودورها في تطوير قطاع التقنيات المالية، مستندة إلى سجل الشركة في تقديم خدمات الاستثمار الآلي لآلاف العملاء عبر منصتها "سمارت ويلث".

وتؤمن الشركة بأن توفير حلول رقمية ليست مجرد توجه مستقبلي، بل هي واقع حاضر يجب على القطاع ومقدمي الخدمات الاستثمارية تبنيه للحفاظ على مكانتهم في نظر العملاء. وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار السيد/ فهد الرشيد البدر: "إن ترخيص هيئة أسواق المال لشركة الوطني للاستثمار لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي يعد إنجازاً هاماً ليس للشركة فحسب، وإنما للقطاع الاستثماري في الكويت بوجه عام، ويمكّننا من تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق."

وأشار البدر إلى أن هذا الترخيص يعكس البيئة التنظيمية المتطورة التي تدعم الابتكار في مجال الاستثمارات مع الحرص على أعلى معايير الشفافية وحماية المستثمرين، وهي القيم التي تضعها شركة الوطني للاستثمار في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن تنظيم الابتكار الرقمي يشكل عاملاً أساسياً لحماية العملاء وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

تعتبر الوطني للاستثمار أن الاستثمار عنصراً بالغ الأهمية لأمان الأفراد المالي ومستقبلهم، حيث يتيح للأفراد فرصة التخطيط لحياتهم وتأمين مستقبلهم، ووفرت التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع إمكانية القيام بالاستثمارات بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم. وانطلاقاً من أهمية الشمول المالي في أي مجتمع، تلتزم الشركة من خلال خدمة سمارت ويلث بتمكين عملائها من الاستثمار في حلول فعالة ومستدامة على المدى الطويل.

إن خدمة سمارت ويلث عبارة عن منصة استشارات مالية رقمية وسهلة الاستخدام، تقدّم خطة استثمارية لكل عميل وفقاً لقدرته على تحمل المخاطر وتوجهاته الاستثمارية وتطلعاته المالية. وتشمل هذه الخطط أوراقاً مالية توفر الاستثمار في الأسهم والسندات والسلع وغيرها من الأصول، وكذلك تقدم الخدمة فرصة الاستثمار في الأسواق العالمية مع قدرة الاختيار ما بين الاستثمارات التقليدية أو تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يمكن للعملاء الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة من خلال تحميل تطبيق NBK Capital SmartWealth على أجهزة iOS أو Android، أو عبر التواصل مع مدير علاقاتهم في بنك الكويت الوطني لمزيد من التفاصيل.

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