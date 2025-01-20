مسقط: في خطوة تعكس التزامها العميق بتعزيز الممارسات المسؤولة اجتماعيًا، أطلقت شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان ، تقرير الاستدامة الخاص بها، والذي يقدم نظرة شاملة على بصمتها البيئية الحالية والمبادرات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها. وتُعد استراتيجية الاستدامة المتكاملة التي تعتمدها الشركة تجسيدًا رائِعًا لرؤية الشركة التقدمية في دمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها. تستثمر الشركة مكانتها الريادية في المشهد المالي من خلال حلولها المالية المبتكرة، مُتبنيةً نهجًا مُتكامِلاً يُعزز نمو الأعمال مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في البيئة والمجتمع والعمليات والحوكمة. وتعكس هذه الاستراتيجية الشاملة رؤية الشركة الطموحة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمعات، وتقليص التأثيرات البيئية، مما يُعزز مكانتها كقائد في تحقيق التغيير المستدام والملموس.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الاستمرار والنمو في المستقبل. في الوطنية للتمويل نرى هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق للمستقبل حيث يكون النجاح الاقتصادي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على البيئة وتحقيق التقدم الاجتماعي. تعكس هذه المبادرة التزامنا الثابت بدعم أهداف التنمية الوطنية لسلطنة عُمان من خلال تشجيع الابتكار والشمولية، وتطبيق ممارسات مستدامة في جميع جوانب عملنا. بالنسبة لعملائنا وأصحاب المصلحة، فإن هذه المبادرة تمثل التزامنا بتقديم حلول متميزة تعكس قيم الشفافية والنزاهة في كل خطوة نتخذها. من خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسات المالية كعوامل تمكين للتغيير الإيجابي والدائم."

تتمحور رحلة شركة الوطنية للتمويل في مجال الاستدامة حول التركيز القوي للحفاظ على البيئة. حيث تقوم الشركة بتقييم بصمتها البيئية بشكل نشط، وتنفيذ مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير ملموس وتحقيق تأثير قابل للقياس. حيث تركز الشركة على المسؤولية الاجتماعية من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التمكين والشمولية ودعم التنمية المجتمعية. من خلال "امتداد"، جناح المسؤولية الاجتماعية لشركة الوطنية للتمويل، أسهمت الشركة في تحسين حياة العديد من الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة، والأسر المحتاجة، روّاد الأعمال الشباب، والنساء اللواتي يواجهن تحديات اقتصادية، والأسر المتأثرة بالكوارث الطبيعية. كما تضع الشركة الشمولية في مقدمة اهتماماتها، حيث تسعى إلى تمكين الأفراد من جميع أنحاء سلطنة عُمان عبر تزويدهم بحلول تمويلية تدعمهم في تحقيق تطلعاتهم.

تلتزم شركة الوطنية للتمويل بتقديم فرص للنمو وتطوير المهارات لموظفيها، حيث يشكل العمانيون 91.69% من إجمالي عددهم، وتسعى إلى تنمية موظفيها من خلال برامج تدريبية موجهة، ومبادرات تحفيزية، وبرامج تعاون تهدف إلى تعزيز تطورهم المهني.

تعزز شركة الوطنية للتمويل استراتيجيتها من خلال تحسين العمليات، حيث تركز على الإقراض المسؤول وتقديم حلول متميزة للعملاء. من خلال تطبيق ممارسات إقراض مسؤولة، تدعم الشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى أجندة مستدامة وتلبي احتياجاتها في النمو والتوسع. كما تسهم الرقمنة في تحسين تجارب العملاء وتسهيل العمليات، بما يتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يخلق توازنًا مثاليًا بين النمو والاستدامة.

مع هذا الإطار الاستراتيجي، تواصل شركة الوطنية للتمويل مسيرتها نحو التغيير الإيجابي على المدى الطويل. ومع هذه الرؤية متعددة الجوانب، تستمر الشركة في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التمويل، وتقديم إسهامات ملموسة لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع أولويات "رؤية عُمان 2040".

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