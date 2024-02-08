الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت الواجهة الأمامية المحدودة (Front End)، الشركة السعودية المتخصصة بتوفير المنتجات والحلول المتقدمة لقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية، اتفاقية شراكة حصرية مع مركز الطائرات بدون طيار The Drone Centre (TDC)، بهدف نشر استخدام طائرات DJI الذاتية القيادة في المملكة. وبموجب هذا التحالف الاستراتيجي، المصمم خصيصًا لقطاعي النفط والغاز، ستمنح شركة الواجهة الأمامية المحدودة الحق الحصري لتوفير حمولات خاصة غير متاحة لبائعين من صناعات أخرى.

وتتوافق الاتفاقية مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز صناعة النفط والغاز المحلية بما في ذلك المعدات والخدمات وأعمال التنفيذ المتعلقة بقطاع الطاقة، والارتقاء بالقطاع الصناعي. وستكرس هذه الشراكة مكانة شركة الواجهة الأمامية، كلاعب رئيسي في مستقبل التنقل الجوي وغيره من المجالات.

تجدر الإشارة إلى ان استخدام طائرات DJI الذاتية القيادة، سيساهم في إحداث ثورة في عمليات النفط والغاز السعودية وعمليات الفحص التقليدية لخطوط الأنابيب بما يشمل المناطق البعيدة والنائية. وقد تم تجهيز الطائرات بدون طيار بتقنية تصوير متقدمة للكشف بدقة عن التسربات والمشاكل الهيكلية، مما يساهم في تعزيز حماية البيئة وسلامة البنية التحتية لحقول النفط. ونظرًا لقدرة الطائرة المسيرة على التنقل بين التضاريس الصعبة بأمان، فإنها تقدم مسوحات فعالة للمناظر الطبيعية البعيدة، ويعمل هذا النهج التحويلي على تحسين السلامة وتبسيط العمليات، مما يجعل استخدام الطائرات بدون طيار أمرًا حيوياً في الإدارة الحديثة للنفط والغاز.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ ماجد بن فهد الغسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواجهة الأمامية المحدودة، عن فخره بهذه الشراكة الحصرية مع مركز الطائرات بدون طيار، معتبرًا أنها إنجاز كبير في مسيرة الشركة الرامية للارتقاء بالقطاع الصناعي وتطويره في المملكة. وأضاف: "يعكس هذا التعاون التزامنا بأهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز صناعة النفط والغاز المحلية، ونتطلع إلى الاستفادة من طائرات DJI الذاتية القيادة، لإحداث ثورة في عمليات النفط والغاز وعمليات الفحص التقليدية واستخدامها في المناطق الريفية النائية. نحن ملتزمون بالابتكار والتميز، بما يتماشى مع نهج DJI الرائد، وحريصون على المساهمة في تطوير حلول الطائرات بدون طيار من الجيل التالي المصممة خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد في المملكة".

بدوره، قال المتحدث باسم مركز الطائرات بدون طيار: "سترسخ شراكتنا الحصرية مع شركة الواجهة الأمامية المحدودة التزامنا بتعزيز الكفاءة والابتكار في قطاعي النفط والغاز، وتحقيق طموحنا بإدخال منتجاتنا المبتكرة إلى السوق السعودية. وسنعمل معًا من أجل وضع معيار جديد لتكنولوجيا الطائرات المسيرة المخصصة لمواجهة التحديات الخاصة بهذه الصناعة. ونتطلع لأن نساهم بفعالية في إحداث نقلة نوعية في مجال عمليات النفط والغاز في المملكة وإظهار قدرات طائرات DJI الذاتية القيادة على إرساء مستويات جديدة من السلامة والدقة وحماية البيئة".

لمحة عن شركة الواجهة الأمامية المحدودة

الواجهة الأمامية المحدودة، شركة سعودية رائدة في مجال توفير المنتجات والحلول المتقدمة، ولديها أقسامًا وشركات تابعة ومشاريع مشتركة تركز على خدمات حقول النفط والطاقة المتجددة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات الصناعية والبحرية، فضلًا عن خدمة تأمين القوى العاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والدول المجاورة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.frontend.sa/

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