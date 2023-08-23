أعلنت كلاً من شركة سيبر (والمسجلة باسم SABR في بورصة ناسداك الامريكية)، المزود الرائد للبرمجيات والتكنولوجيا التي تدير صناعة السفر العالمية، وشركة النيل للطيران، إحدى شركات الطيران المصرية البارزة، عن توقيع اتفاقية توزيع جديدة. وبموجب هذه الإتفاقية متعددة السنوات، ستقوم شركة النيل للطيران بالترويج لمحتواها لمئات الآلاف من وكلاء السفر في سوق سيبر ابتداءً من هذا الشهر.

وقال السيد أليساندرو تشانتشيمينو، نائب رئيس توزيع الخطوط الجوية في سيبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إننا متحمسون لإعادة إدخال النيل للطيران إلى نظام سيبر، وتوفير الحلول التقنية التي تعزز عملياتهم وتجارب المسافرين". وأضاف: "إن هذا التعاون يعكس التزام سيبر بدعم شركات الطيران بطرق مبتكرة لتحقيق أهدافها في مجال البيع عبر وكلاء السفر في شتى بقاع العالم. نحن نسعى إلى توفير نموذج توزيع مستدام يعود بالفائدة للجميع، عبر توفير محتوى شامل وتكامل سلس".

ستمكّن تقنية سيبر شركة النيل للطيران من تحسين استراتيجيتها في التوزيع، وتوفير المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين عند حجز الرحلات. كما ستعزز هذه الاتفاقية أيضًا عمليات بيع الخدمات الإضافية للنيل للطيران وتضمن سير سلس وفعال.

وقال السيد محمد الشريف، رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران: "تتماشى الشراكة مع سيبر تمامًا مع رؤيتنا في مجال البيع عبر وكلاء السفر في شتى بقاع العالم، حيث يتمكن العملاء من الوصول إلى محتوانا من أي مكان، وتقديم محتوى النيل للطيران لوكالات سيبر العالمية ". وأضاف: "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى توفير رحلة سلسة للمسافرين، أبتدئً من عملية الحجز و اختيار المقاعد، و الأمتعة، إلى الاطمئنان على اراء العملاء بعد السفر، مما يعزز رضا المسافرين ويعزز كفاءتنا في سوق الطيران".

ضمن إطار الاتفاقية، ستستفيد النيل للطيران من خبرة سيبر لضمان حصول ركابها على أعلى مستويات الخدمة. و يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لكل من سيبر والنيل للطيران في تعزيز الجودة والكفاءة التسويقية في صناعة السفر بشكل عام.

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حول شركة سيبر

شركة سيبر هي شركة برمجيات وتكنولوجيا رائدة تعمل في صناعة السفر العالمية، وتخدم مجموعة واسعة من شركات السفر، بما في ذلك شركات الطيران وأصحاب الفنادق ووكالات السفر والموردين الآخرين. تقدم الشركة حلولًا للمبيعات والتوزيع والتنفيذ تساعد عملائها على العمل بكفاءة أكبر وتعظيم الإيرادات وتقديم تجارب شخصية للمسافرين. من خلال حصتها السوقية تساهم سيبر في عملية الربط بين مقدمي السفر بشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. كما تدر منصة سيبر التكنولوجية أكثر من 260 مليار دولار في نفقات السفر العالمية سنويًا. يقع مقر شركة سيبر في ساوث ليك، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، وتخدم الشركة عملاء في أكثر من 160 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sabre.com.

حول النيل للطيران

تأسست النيل للطيران في عام 2011، وهي إحدى شركات الطيران الديناميكية والتي ينصب تركيزها على خدمة العملاء في مصر، الوطن العربي، أفريقيا و أوروبا. مع التزامها بالتفوق، تسعى النيل للطيران لتوفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين.

تضع أسطولها، جنبًا إلى جنب مع التفاني في تقديم خدمة ذات جودة عالية، كخيار رائد للمسافرين داخل مصر وخارجها. كما تقدم الشركة رحلات محلية ودولية بأسطول من الطائرات الحديثة، يتكون بشكل أساسي من طرازات إيرباص A320 و A321 . وتعمل الشركة على ربط المدن الرئيسية في مصر بالمدن ذات الجذب السياحي ، فضلاً عن وجهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nileair.com