بالتعاون مع منصة "إحسان"

· تهدف فعالية "تحرك للخير" "Move to Donate" إلى تشجيع الناس على الحفاظ على نمط حياة صحي والتوعية لاحتياج التغطية الصحية للمحتاجين.

· مقابل كل كيلومتر يقطعه الضيوف، ستتبرع النهدي بـ 150 ريال سعودي لمنصة إحسان لتوفير الإغاثة الطبية للمحتاجين.

· التحدي هو جزء من جهود النهدي المستمرة لتحسين صحة المجتمع من خلال تعزيز وتبني نمط حياة صحي.

جدة: تتعاون شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومزود رعاية صحية رائد، مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لتنظيم فعالية "تحرك للخير'' في شهر رمضان المبارك. وتهدف الفعالية برفع الوعي بالاهتمام بالصحة الشخصية و الرعاية الصحية للناس المحتاجين عن طريق التبرع.

ومع 35 عاماً من الخبرة العريقة في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية، تواصل النهدي العمل على إضافة نبضات الأمل يومياً لأفراد المجتمع من خلال توفير خدمات فريدة ومفيدة لضيوفها. وتعد فعالية "تحرك للخير" جزءاً من جهود النهدي المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية في المملكة العربية السعودية والتأثير بشكلٍ إيجابي على المجتمع وتشجيع أفراده على تبني أسلوب حياة نشط وصحي من خلال برنامج وازن حياتك المجاني. وبهدف تشجيع ممارسة الرياضة والحركة، ستتم دعوة الضيوف للتسجيل والخضوع لفحص طبي قصير يشرف عليه مثقف صحي، قبل اختيار نوع التمرين المفضل لديهم. ومقابل كل كيلومتر يحققه الضيوف، ستتبرع النهدي بمبلغ 150 ريالاً سعودياً لمنصة إحسان، لحين الوصول إلى مبلغ 150 ألف ريال سعودي، والذي سيتم تقديمه عبر مساعدات طبية للمحتاجين.

يمكن للضيوف أيضاً التبرع مباشرةً لمنصة إحسان من خلال رابط حملة التبرع: ails/165829https://ehsan.sa/donationcampaign/det

تم تدشين الحملة بنجاح في 10 أبريل في غرناطة مول – الرياض، و في 15 أبريل في ردسي مول – جدة، كما وستقام يوم 24 أبريل في الظهران مول - المنطقة الشرقية، من الساعة 9 مساءً حتى 1:30 صباحاً.

حول ذلك، علّق المهندس ياسر جوهرجي - الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية بقوله: "إن حملة تحرك للخير هي جزء من رؤية النهدي المتمثلة في إضافة نبضات الأمل لمجتمعنا كل يوم. وقد ساعدنا عملنا في المجال الطبي لأكثر من ثلاثة عقود على فهم احتياجات ضيوفنا وسد فجوة المعرفة من خلال تعزيز الرعاية الصحية ولعب دور استباقي في المساعدة على بناء مجتمعاتٍ أفضل وأكثر صحة تقوم أسسها على التعليم الجيد، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية والخيارات الواعية التي تقدمها النهدي من خلال الابتكار والنمو المستمر ومن خلال بناء الشراكات الاستراتيجية. يسعدنا إطلاق هذه المبادرة مع منصة إحسان ونتطلع إلى الترحيب بجميع ضيوفنا بالفعالية خلال شهر رمضان الكريم".

في إطار جهودها للنهوض بقطاع العمل الخيري وتمكينه رقميًا في جميع أنحاء المملكة، وصلت تبرعات منصة إحسان إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سعودي عبر أكثر من 23 مليون عملية تبرع، تعود بالنفع على أكثر من 4.3 مليون مستفيد، منذ إطلاقها في مارس 2021.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متنامية من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير وتشغّل النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة وقرية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة 30 مليون من ضيوفها سنوياً من خلال أكثر من 100 مليون عملية بيع، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلسلة التوريد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، حصدت النهدي جائزة "العلامة التجارية للعام – فئة الشركات الوطنية" ضمن جوائز العلامات التجارية الدولية، لعامي 2019م و2020م على التوالي وجائزة "أفضل بيئة عمل بقطاع البيع بالتجزئة" في السعودية للعام 2020م.

النهدي موجودة لإضافة نبضات لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

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نبذة عن منصة إحسان:

جاءت منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واسـتدامتها، مـن خـلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشـراكات مع القطاعـات الحكوميـة والخاصة وغير الربحية، بهـدف تعزيز دور المملكة العربية السـعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مسـاهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.