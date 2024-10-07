مسقط: تقديراً لعملائها وتعزيزاً لتفاعلها معهم، أطلقت شركة النفط العُمانية للتسويق أسبوع خدمة العملاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي لخدمة العملاء.

وخلال الأسبوع، ستقوم الإدارة التنفيذية بزيارة محطات الخدمة في مختلف المحافظات للالتقاء بعملائها والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة فيها.

وسيقوم الفريق أيضا في الفترة بين ٦ إلى ١٠ أكتوبر بتقديم الهدايا للعملاء ومكافئتهم على ولائهم على مدار الأعوام الماضية. وتهدف هذه الفعاليات المباشرة إلى الاستفادة من ملاحظات واقتراحات العملاء مما يعزز سبل تقديم خدمة استثنائية لهم.

تعليقا على ذلك، قال خميس بن ناصر الشعيبي، مدير عام الخدمات المشتركة بالشركة: "أن الاحتفال بأسبوع خدمة العملاء يعكس جهودنا المستمرة للتواصل مع عملائنا الكرام، فهم محور اهتمامنا في كل ما نقوم به ولذا نسعى دائماً إلى إثراء تجربتهم، كما نُقدّر ثقتهم فيما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات. ونفخر هذا العام في شركة النفط العمانية للتسويق بأننا نحتفل لأول مرة بأسبوع خدمة العملاء في "أومكو السعودية" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة."

وأضاف: "إن من أهم عناصر نجاح أي مؤسسة هو رضا العميل والبحث الدائم عن حلول مبتكرة لتحقيق ذلك. فمنذ نشأتها، قمنا بتعزيز مكانة الشركة كعلامة تجارية وطنية رائدة يتجاوز اهتماماتها الوقود فحسب، بل تسعى دائما لإثراء تجربة عملائها بخدمات مبتكرة."

ويبرز هذا الحدث السنوي التزام شركة النفط العمانية بتزويد عملائها بخدمة احترافية، وعالية الجودة لتعزيز مكانتها كشريكٍ مثالي للجميع على طرقات السلطنة عبر شبكتها المكونة من ٢٣٧ محطة خدمة، والتي تعد وجهاتً متكاملةً تتيح للعملاء شراء وقود وزيوت تشحيم عالية الجودة بالإضافة إلى شراء مستلزماتهم المختلفة من محلات ’أهلين‘ للتسوق السريع.

ويعد أسبوع خدمة العملاء مناسبة عالمية مخصصة لتقدير أهمية خدمة العملاء وجميع العاملين بهذا المجال. فتقوم الكثير من الشركات حول العالم بالاحتفال بهذه المناسبة بطرق مبتكرة.

جديرٌ بالذكر أن شركة النفط العُمانية للتسويق تستثمر في توظيف أحدث الحلول الرقمية والتقنية، وتركز على إبرام شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى التوسع في مجال الخدمات اللوجستية وكل ذلك من أجل التواصل مع عملائها وإثرائهم بتجارب فريدة تتجاوز توقعاتهم.

وتخدم محطات الخدمة لدى الشركة مجموعة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات وقامت بتوسيع رقعة انتشارها في المملكة العربية السعودية وجمهورية تنزانيا. وفي السلطنة تضم محطات خدمتها المتكاملة مقاهي، ومراكز للعناية بالسيارات، ومحلات بيع بالتجزئة، ومجمعات تسوق تشمل علامات تجارية عالمية، وصالات لياقة بدنية منفصلة للرجال والنساء، وساحات للأطفال، وصيدليات، وحضانات، وأجهزة صراف آلي، ومراكز أعمال للطلاب مما يجعل منها مركزاً للأنشطة المجتمعية المختلفة، وموقعاً للراحة والتسوق خلال الرحلات.

-انتهى-

#بياناتشركات