أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع اليوم عن توقيع اتفاقية ترخيص مع ميناء الدقم لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود.

تهدف هذه الاتفاقية لتحقيق رؤية طويلة المدى لشركة المها لتكون مزودًا للوقود لجميع القطاعات في السلطنة، فيما يخص الخدمات البحرية واللوجستية.

متحدثًا بهذه المناسبة، المهندس حمد المغدري- الرئيس التنفيذي لشركة المها "هذه الاتفاقية مع ميناء الدقم هي جزء من رؤيتنا بأن نجعل العميل محور اهتمامنا في جميع أنشطتنا، و كانت تتويجًا للجهود المبذولة من الطرفين. و بموجب هذه الاتفاقية، سنتمكن قريبًا من تقديم خدمات التزود بالوقود بأمان وفي الوقت المحدد وبأفضل جودة لعملائنا في ميناء الدقم، و نقدم جزيل الشكر لإدارة ميناء الدقم للثقة التي أولوها في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية".

عليه تسعى شركة المها إلى تطوير البنية التحتية، وتهيئة القوى العاملة العمانية؛ لتقديم أفضل خدمات التزويد بالوقود للسفن على اختلاف أنواعها في ميناء الدقم، الذي يتمتع بموقع استراتيجي بجانب ممرات الشحن الأكثر ازدحامًا في العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -