أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة")، إحدى شركات مطاحن الدقيق الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 ريال سعودي و 66 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). ومن المتوقع أن يتـراوح إجمالي حجم الطرح بين 954 مليون ريال سعودي و1,016 مليون ريال سعودي (255 مليون دولار أمريكي و 271 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تتـراوح القيمة السوقية للشركة بين 3,182 مليون ريال سعودي و 3,387 مليون ريال سعودي (848 مليون دولار أمريكي و 903 مليون دولار أمريكي وقت الإدراج.

تبدأ فـترة عملية بناء سجل الأوامر اليوم 1 سبتمبر 2024م، وتنتهـي عند تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم 5 سبتمبر 2024م. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 24 يونيو 2024م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنين (15,394,502) سهم عادي ("أسهم الطرح")، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (عجلان واخوانه)، وشركة سليمان عبد العزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( (المُشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين").

أبرز تفاصيل الطرح:

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 62 ريال سعودي و 66 ريال سعودي للسهم الواحد.

يتـراوح إجمالي حجم الطرح بين بين 954 مليون ريال سعودي و1,016 مليون ريال سعودي (255 مليون دولار أمريكي و 271 مليون دولار أمريكي)، أي بقيمة سوقية إجمالية للشركة تتـراوح بين 3,182 مليون ريال سعودي و 3,387 مليون ريال سعودي (848 مليون دولار أمريكي و 903 مليون دولار أمريكي) وقت الإدراج.

تتضمن عملية الطرح العام الأولي طرح 15,394,502 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع الأسهم العادية الحالية .

بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التـي سيتم بيعها من قبل كل منهم. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. وسيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسي لتداول السعودية بعد استكمال الطرح .

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي و المنسق الدولي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ("المستشار المالي" و "مدير الاكتتاب") .

تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة ("الجهات المستلمة") .

المستثمرين المؤهلين

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة") بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة - تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنين سهم عادي (15,394,502) تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف واثنان وخمسون سهماً عادياً (13,855,052) كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. ويحدد المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، عدد ونسبة أسهم الطرح التـي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة.

- تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنين سهم عادي (15,394,502) تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف واثنان وخمسون سهماً عادياً (13,855,052) كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. ويحدد المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، عدد ونسبة أسهم الطرح التـي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة. الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد - وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصَر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصَر، وأي شخص طبيعي غيـر سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يُشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الأفراد"، ويُشار إلى كل منهم بـ "المستثمر الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون سهماً عادياً (1,539,450) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

لمزيد من المعلومات حول الاكتتاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمطاحن العربية: www.arabianmills.com/ipo.

-انتهى-

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الجدول الزمني للطرح