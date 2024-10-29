تُعلن شركة المطاحن الرابعة ("الشركة")، الرائدة في إنتاج الدقيق بالمملكة العربية السعودية، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد الانتهاء الناجح لعملية الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح"). ويمكن تداول أسهم الشركة الآن تحت رمز المؤشر: 2286

وتألف الاكتتاب من طرح ثانوي لـ 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30٪ من إجمالي رأس مال الشركة.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.30 ريال سعودي للسهم .

وفي تعليقه حول الاكتتاب، قال خالد المقطري، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن الإدراج الناجح لشركة المطاحن الرابعة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ شركتنا، ويعزز من مكانتنا ككيان رائد في صناعة المطاحن في المملكة."

وأضاف: "في الوقت الذي نبدأ فصلا جديدا كشركة مدرجة عامة، نؤكد مواصلة التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا، والاستمرار في دفع الكفاءة التشغيلية، ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الاستراتيجي في السوق. ونتطلع قدماً للفرص التي تنتظرنا في رحلة الابتكار والنمو."

-انتهى-

#بياناتشركات