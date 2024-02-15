جدة، المملكة العربية السعودية: إلحاقاً لإعلان شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية ("شركة المطاحن الحديثة" أو "الشركة")، الشركة الوطنية ذات المكانة الرائدة والمرموقة في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية، في 7 فبراير 2024م عن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، تعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرح")، وبدء فترة تقديم الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي الذي يمكن لجميع المستثمرين الاكتتاب به بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.



لمزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي، يرجى زيارة: https://ipo.modernmills.com.sa/home-ar



تفاصيل الطرح



• تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 44 و48 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري").

• تتكون عملية الطرح من 24,549,600 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمين البائعين").

• من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,080 مليون ريال سعودي (288 مليون دولار أمريكي) و1,178 مليون ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3,601 مليون ريال سعودي (960 مليون دولار أمريكي) و3,928 مليون ريال سعودي (1,047 مليون دولار أمريكي).[1]

• سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

• المساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأس مال الشركة.

• ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.

• سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتداول السعودية. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

• فيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي") كمستشار مالي ومنسق رئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية ومدير الاكتتاب وشركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية كمدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

• تم تعيين بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.



المستثمرين المؤهلين

• يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

 الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ "تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منها بـ "الفئة المشاركة") (للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1- ("التعريفات والمصطلحات") من نشرة الاصدار). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر أربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة (24,549,600) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليوناً وأربعة وتسعين ألفاً وستمائة وأربعين (22,094,640) سهماً عادياً كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.



 الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة. يعد لاغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليونين وأربعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وستين (2,454,960) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.



إجراءات بناء سجل الأوامر والاكتتاب للفئات المشاركة

• يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر من خلال تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي (حيثما ينطبق)، وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح النهائي التي سوف تتم بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

• بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم مديري سجل الاكتتاب بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.

• وسيقوم مدير الاكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئي لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد وذلك وفق لشروط وتعليمات الاكتتاب المفصلة في نماذج طلبات الاكتتاب.

• سيكون لمديري سجل اكتتاب المؤسسات بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين صلاحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على ألا يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهد بالتغطية، بشرط أن يكون سعر الاكتتاب وفًقًا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.



الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد

• ستكون نماذج طلبات الاكتتاب متاحة خلال فترة الطرح في المواقع الالكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. ويجب إكمال نماذج طلبات الاكتتاب وفقًاً للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الاّلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها، شريطة ما يلي:

o أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

o ألا تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.



• إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب الاكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.



القيود المفروضة على الأسهم (فترة الحظر)

من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية، لا يحق للمساهمين الكبار الذين يملكون 5% او اكثر من الأسهم (المساهمون الكبار) التصرف في أسهمهم لفترة ستة (6) أشهر وبعد فترة الحظر، لا يحق للمساهمين الكبار التصرف في أسهمهم، دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي وأي موافقات لازمة ووفقا للأحكام ذات العلاقة

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